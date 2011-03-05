اسکله شهید حقانی در نوروز آماده ارائه خدمات به مسافران است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابوالفضل فانی بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از چگونگی وضعیت اسکله شهید حقانی در گفتگو با خبرنگاران بر رفع برخی نواقص موجود و آمادگی هرچه بیشتر این اسکله در راستای ارائه خدمات رفاهی لازم به شهروندان و میهمانان نوروزی تاکید کرد.

فانی ضمن ابراز رضایت از وضعیت جدید اسکله شهید حقانی خاطرنشان کرد: پروژه بهسازی بندر مسافری شهید حقانی و محوطه سازی بندر شهید حقانی شهر بندرعباس از اوایل سال 87 با اعتبار 100 میلیارد ریال از محل پروژه های سرمایه ای اجرا شده است.

به گفته فانی هدف از اجرای این پروژه را افزایش توان جابجایی مسافر در مسیرهای بندرعباس - قشم و بالعکس و مسیر بندرعباس - هرمز و بالعکس عنوان کرد و گفت: تمامی مراحل خدمات دهی در این بندر باید تحت کنترل مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی باشد تا از ایجاد هرگونه ازدحام جمعیت و مشکلات ناشی از آن در اسکله جلوگیری شود.

وی همچنین جداسازی ایستگاه مسافران جزیره هرمز از قشم را در جهت ایجاد نظم وهماهنگی متناسب با وضعیت اسکله شهید حقانی را از ضروریات این بندر دانست و ضمن قدردانی از تلاش مسوولین مربوطه ،ابراز امیدواری کرد: با همکاری دست اندرکاران و مسئولان امر در ایام نوروز، کمترین مشکلات را در بندر مسافربری شهید حقانی داشته باشیم.

در ادامه این بازدید امینی مدیر بندر شهید باهنر ضمن تشریح وضعیت فعلی اسکله گفت: این پروژه شامل حجم عملیاتی، عملیات سنگی ( 350 هزار مترمکعب )، اجرای 48 عدد شمع 23 متری، لایروبی و افزایش سطح حوضچه به سطح تقریبی 7.5 هکتار و انجام محوطه سازی بندری جهت تردد مسافرین است.