نشست معاونان آموزشی علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مهم ترین اولویت معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی با حضور معاونان بیش از 40 دانشگاه علوم پزشکی بررسی می شود.

برنامه های معاونت آموزشی برای تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامت و برنامه پنجم توسعه و بررسی برنامه ها و اقدامات مورد انتظار از دانشگاهها برای تحقق این اهداف از دیگر برنامه های این نشست است.

مباحثی از جمله اجرای طرح تمام وقتی جغرافیایی اعضای هیئت علمی، راهکارهای ارتقای کیفی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش، سامانه اعضای هیئت علمی در بخش امور مربوط به هیئت علمی نیز در این گردهمایی مطرح می شود.

سامانه آموزش مداوم، ارتباط دانشگاهها با بنیاد ملی نخبگان، بیان چالشها و پیشنهادات، آموزش علوم پزشکی پاسخگو، تحول و ارتقای کیفیت آزمون های ارتقای دستیاری، گواهینامه و دانشنامه از دیگر مباحثی است که در این نشست دو روزه بررسی می شود.