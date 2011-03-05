خام فروشی در پتروشیمی باید به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالحسین بیات ظهر شنبه در اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی خوزستان گفت: با تاکید رئیس جمهور ستاد عملیاتی حمایت از صنایع پتروشیمی تشکیل خواهد شد.

بیات حمایت پتروشیمی در داخل کشور را عنایت ویژه دولت دهم در خصوص اشتغال زایی در بخش پتروشیمی دانست.

وی با اشاره به مهم بودن موضوع استفاده از تولیدات صنایع پتروشیمی در بخش داخلی از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: جهت جلوگیری از صادرات مستقیم ( خام فروشی) مواد پتروشیمی به خارج از کشور و توسعه به کارگیری این مواد در بخش داخلی کشور در راستای توسعه محصولات تکمیلی یا پایین دستی که عموما مصرف کننده های نهایی آن عموم هستند لازم است برای پشتیبانی فنی و تکنولوژیکی ازاین صنایع مدیریتی فعال اعمال شده و بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز در این مقوله توجیه و هدایت شوند.

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی اصلاح و تسهیل قوانین در جهت تقویت بازاریابی و فروش محصولات را ضروری دانست و افزود: علاوه بر اصلاح این قوانین باید شرایط استفاده از صندوق توسعه ملی به منظور توسعه دراین بخش فراهم آید.

بیات ضمن تاکید بر تسریع در فرایند واگذاری طرح های تکمیل شده به بخش خصوصی در راستای توسعه بخش پتروشیمی تصریح کرد: رئیس جمهور همواره بر لزوم تشکیل یک ستاد عملیاتی حمایت از صنایع پتروشیمی تاکید داشته که دلیل تشکیل این همایشها نیز اهمیت ایشان به این موضوع بوده به همین دلیل مسئولان با اعمال همتی مضاعف در راستای اجتناب از صادرات مستقیم (خام فروشی ) تولیدات پتروشیمی و بهره مندی از آنها در صنعت داخلی باید خود را به هدف اصلی این همایش که دست یافتن به رتبه اول در زمینه ارزش تولیدات در این بخش است برسانند.

اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور در ماهشهر برگزار شد.