همگام با اقشار مختلف مردم در سراسر كشور :
نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي در مراسم روز ملي مبارزه با استكبار جهاني شركت خواهند كرد
نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي همگام با ساير ملت شريف ايران اسلامي در مراسم روز ملي مبارزه به استكبار جهاني حضور يك پارچه خواهند داشت .
به گزارش سرويس سياسي مهر ، اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس با صدور اطلاعيه اي ضمن دعوت از عموم مردم به منظور حضور گسترده در مراسم با شكوه يوم الله 13 آبان و روز ملي مبارزه با استكبار جهاني خاطر نشان ساخت : نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي همچون ساير آحاد جامعه در اين مراسم پر شور و حماسه ساز شركت خواهند كرد و بار ديگربا فريادهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل حمايت خود را از دستاوردهاي شكوهمند انقلاب اسلامي اعلام خواهند كرد .
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