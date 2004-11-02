نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي در مراسم روز ملي مبارزه با استكبار جهاني شركت خواهند كرد

به گزارش سرويس سياسي مهر ، اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس با صدور اطلاعيه اي ضمن دعوت از عموم مردم به منظور حضور گسترده در مراسم با شكوه يوم الله 13 آبان و روز ملي مبارزه با استكبار جهاني خاطر نشان ساخت : نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي همچون ساير آحاد جامعه در اين مراسم پر شور و حماسه ساز شركت خواهند كرد و بار ديگربا فريادهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل حمايت خود را از دستاوردهاي شكوهمند انقلاب اسلامي اعلام خواهند كرد .

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