اجرای طرح جامع حمل و نقل تهران در اولویت برنامه های شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی در بازدید از پروژه های اجرایی منطقه 5 با اشاره به ضرورت اجرای طرح جامع حمل و نقل در پایتخت گفت: درحال حاضر تنها در 10 درصد شهر تهران طرح جامع حمل و نقل پیاده شده است و باتوجه به تاثیرگذاری این طرح در مباحث زیست محیطی ترافیک و همچنین کاهش هزینه و مصرف انرژی پیاده کردن طرح در اولویت برنامه های شهرداری در سال 90 است.

وی افزود : براساس این طرح می بایست حداکثر با 300 متر فاصله، دسترسی شهروندان به حمل و نقل عمومی اعم از ایستگاه مترو و اتوبوس فراهم شود و هر شهروند بتواند براساس یک زمان بندی سفرهای شهری خود را تنظیم کند.

شریفی فرهنگسازی و انضباط اجتماعی را از دیگر رویکردهای شهرداری برشمرد و گفت: بنا به دیدگاه مشارکت محور شهرداری تهران و ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری شهر ، فرهنگسازی و آموزش شهروندی از جمله برنامه هایی است که می بایست در سال 90 اقدامات جدی تری در این زمینه توسط مناطق 22 گانه صورت گیرد.

شریفی همچنین با اشاره به اینکه کمبود فضاهای تفریحی از جمله نیازها و مطالبات شهروندان تهران است افزود: اقدامات ارزشمندی در رود دره کن صورت گرفته است که امید می رود در این فضای تفرجگاهی ملی ، بخشی از نیاز شهروندان تهران برطرف شود.

وی درادامه بربرنامه ریزی جامع درطرح توسعه کوهسارتاکید کردوگفت: کوهسارظرفیت مناسبی دردامنه البرز برای ایجادفضای تفریحی است که می بایست با برنامه ریزی جامع نسبت به این طرح اقدام شود.