مشارکت شهروندان پایتخت در طرح استقبال از بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز طرح استقبال از بهار ،مناطق22 گانه با برگزاری جلسات مختلف با شورایاران محله های 374 گانه شهر تهران ، نقطه نظرات و مسائل و مشکلات محله های مختلف شان در قبال محله ها را اخذ و برنامه ریزی و بستر مناسبی را برای تحقق نیازهای اعلام شده آنها فراهم کرده اند.

همچنین در تعدادی از محله های شهر تهران نیز از سوی شورایاران بعضی از مناطق ، به مناسبت هفته منابع طبیعی ( هفته درختکاری ) به صورت خودجوش برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است تا باغچه های مشارکتی در سطح محله ها ایجاد کرده و با غرس نهال ، در طول سال نسبت به آبیاری ، رسیدگی و نگهداری از آنها توسط شهروندان صورت گیرد .

در دیگر برنامه های مناطق ، شهرداران مناطق 22 گانه با برگزاری مجموعه جلسه های مختلف با شورایاران ، برنامه های در نظر گرفته شده در این طرح را نمایش داده و از شورایاران که به عنوان معتمدان محله ها تلقی می شوند خواسته اند تا نیازها و مشکلاتی که در سطح مناطق وجود داشته و در پیش بینی ها لحاظ نشده است را اعلام ، که تا پایان طرح استقبال از بهار به اجرا گذاشته شوند.

همچنین می توان از برنامه های مشارکتی شهروندان در طول اجرای طرح استقبال از بهار ، به اهداء رنگ و قلم مو از سوی نواحی به منازل و صاحبان واحدهای صنفی و تجاری واقع در 22 محله منتخب اشاره کرد که شهروندان همزمان با شستشو و نظافت شهر که توسط نواحی 123 گانه صورت می گیرد ، نسبت به رنگ آمیزی در و کرکره های منازل و واحد های تجاری خود اقدام می کنند.

اهداء نهال و غرس آن از سوی شهروندان در منازل ، باغچه ها و مقابل واحدهای تجاری و همچنین شرکت در طرح هبه از جمله اقدامات مشارکتی شهروندان در طول اجرای طرح استقبال از بهار 1390 به شمار رفته و حضور پررنگ آنها در برنامه ها ، از نقاط قوت این طرح محسوب می شود.

شهروندان تهرانی می توانند برای بیان نقطه نظرات ، مسائل و مشکلات ، پیشنهادات و انتقادات خود از مجموعه شهرداری تهران به وی‍ژه اجرای طرح استقبال از بهار را با تماس به شماره تلفن های 137 و 1888 مطرح کرده و برای سهیم شدن در برنامه های مشارکتی ، به خانه های محله های 374 گانه شهر تهران مراجعه کنند.