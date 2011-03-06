دکتر گرجی از افتخارات حوزه علمیه بود

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دکتر ابوالقاسم گرجی اظهار داشت: از شاگردان، زندگی نامه و مراکز تحصیلی دکتر ابوالقاسم گرجی مشخص است که وی تا درجه اجتهاد در حوزه علمیه تحصیل کرده و فعالیتهای علمی خود را در فضای دانشگاه ادامه داده است.

وی افزود: دکتر گرجی در جلسات دروسی آیات عظام شرکت کرده و از نظر هوش و استعداد بسیار قوی بود به طوری که یکی از اساتید وی تصدیق کرده بود که دکتر گرجی در مدت کوتاهی مجتهد خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی هوایی اظهار داشت: این مسئله یکی از افتخارات حوزه علمیه است که با ایثار علمی و چنین سطح علمی وارد دانشگاه می‌شود و تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع دکترا طی می کند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: دکتر ابوالقاسم گرجی مسلط به زبان و ادبیات عرب، فقه و اصول و آیات احکام و تفسیر بوده و در این علوم انسانی و اسلامی ید طولایی داشته و مشغول تدریس بودند. افرادی که با علوم دینی در ارتباط هستند، اهل اخلاص و عمل هستند خصوصیات مشترک اخلاقی در آنها شکل می گیرد.

وی در ادامه گفت: این افراد بی تردید دارای آثار مختلف تربیتی خواهد بود که اثر آن میان شاگردان آنها قابل مشاهده است. علمکرد اخلاقی این افراد در کنار آثار علمی که آنها برای جامعه باقی می گذارند از جمله شاخصه های دکتر گرجی به شمار می‌اید.

موسوی هوایی یادآور شد: ویژگی های دکترگرجی چون مراقبت نسبت به زبان، مراقبت نسبت به قضاوت درباره افراد اصولی است می تواند برای طلبه ها و دانشجویان الگو و سرمشق باشد. تلاش و کوشش علمی این استاد فقید نشان می دهد که وی هیچگاه خود را بازنشسته نمی دانست و در راه نشر علم تلاش کرده و التزام نسبت به بحث دین و حرکت در همین چارچوب از دیگر ویژگیهای دکتر گرجی است که به رقم عبور از دوره های مختلف همچنان در چارچوبهای خود باقی ماند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی اظها رداشت: به طور قطع کسی که در محضر اساتیدی چون آیت الله بروجردی ، آیت الله شاه آبادی قرار گیرد دارای چنین استحکامی در اعتقادات، اخلاق و روش خواهد بود که این موجها نتوانستند وی را به هر طرفی بکشانند.

وی تأکید کرد: بسیاری از افراد وقتی در فضاهای دانشگاهی غربی و اساتید غربی قرار می گیرند مرعوب آوازه و قدرت آنها می شوند و تلاش می کنند که دین و ارزشهای دینی را با قالبهای آنها تطبیق دهند. افرادی چون دکتر گرجی تمام آنچه را از غرب می گیرند در چارچوب دین معنا بخش می کنند بدون این که منافع اسلامی و ایرانی به خطر بیندازند.