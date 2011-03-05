مشارکتهای مردمی در قم امسال 35 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی ظهر شنبه در دیدار امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با آیت الله صافی گلپایگانی به سالروز تاسیس کمیته امداد مصادف با 14 اسفند ماه اشاره کرد و گفت: امروز 32 سال از تأسیس این شجره طیبه به فرمان امام خمینی (ره) میگذرد و تا کنون توانسته خدمات با ارزشی را به محرومین و نیازمندان جامعه ارائه کند.
وی در ادامه به رویکرد کار کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: موضوعی که در دستورکار این کمیته قرار گرفته است بحث حفظ کرامت انسانها و اینکه کمکهای معنوی به خانوادهها در اولویت و بحث ارائه خدمات مالی در مرحله دوم قرار دارد و با این رویکردها با توجه به نوع مشکلات استان یک سری اقدامات اساسی و ریشهای در حال انجام است.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود میزان مشارکتهای مردمی در قم را رضایت بخش عنوان کرد و بیان داشت: امسال مشارکتهای مردمی در قم 35درصد رشد داشته است و در بحث صدقات در سال جاری استان قم رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
ایتام استان قم توسط 13 هزار حامی حمایت میشوند
وی با بیان اینکه در مجموع مشارکتهای مردمی قم رتبه سوم کشور را دارا است، تصریح کرد: در بحش معنویات، استان قم همواره پیشقدم بوده است و در حال حاضر 13 هزار حامی در قالب خیرین از ایتام استان حمایت میکنند.
مدیر کل امداد امام خمینی (ره) قم در ادامه به وجود 14 هزار مستأجر در قم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت 400 خانه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفته است به علاوه امسال بستر ازدواج 2 هزار زوج در استان به همراه برگزاری کلاسهای آموزشی برای آنان فراهم شد.
در سال جاری تعداد مددجو در قم 2.2 درصد کاهش یافت
وی از کاهش 2.2 درصد تعداد مددجو در استان خبر داد و افزود: در استان روز به روز از تعداد جامعه هدف کمیته امداد کاسته میشود و تا کنون 4 هزار و 500 نفر را با ایجاد بستر ازدواج، ایجاد شغل، بهبود حمایتهای خانوادگی و با تلاش امداد گران این کمیته، از چرخه حمایتی خارج کردهایم و به ساماندهی ورودیهای جدید نیز اهتمام داریم.
سال آینده مجتمع فرهنگی برای مددجویان کمیته امداد در قم افتتاح میشود
جلالی بحث فرهنگی افراد تحت پوشش کمیته امداد را مسئلهای بسیار مهم خواند و تصریح کرد: در این خصوص یک مجتمع فرهنگی در استان در حال ساخت است که همزمان میتواند برای 200 دانش آموز یا 200 دانشجو و یا 200 خانواده برنامههای آموزش ارائه دهد که این مجتمع سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم میزان مشارکتهای مردمی در قم را رضایتبخش دانست و گفت: امسال مشارکتهای مردمی در قم 35 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی ظهر شنبه در دیدار امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با آیت الله صافی گلپایگانی به سالروز تاسیس کمیته امداد مصادف با 14 اسفند ماه اشاره کرد و گفت: امروز 32 سال از تأسیس این شجره طیبه به فرمان امام خمینی (ره) میگذرد و تا کنون توانسته خدمات با ارزشی را به محرومین و نیازمندان جامعه ارائه کند.
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