دانش آموزان زنجانی درختکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهرشنبه در جلسه کمیته اجرایی ستاد عمران شهری استان با بیان اینکه فرهنگ حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست در استان نهادینه شده است افزود: حضور گذشته دانش آموزان در عرصه هایی چون درخت کاری موجبات حفظ و نگهداری بهتر منابع طبیعی را فراهم نموده و علت آن علاقه و وابستگی ایجاد شده به منظور کاشت درخت به همت خودشان است که استفاده کنندگان اصلی اینگونه فضاها به شمار می روند.

معاون عمرانی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه جهت کاشت صحیح نهال، به دانش آموزان در روند درخت کاری باید آموزش های لازم داده شود اظهار داشت: سیاست در پیش گرفته شده برای روز درختکاری یک روند کارشناسی و ماندگار خواهد بود و طی چند ساعت با کاشت بیش از دو هزار نهال به همت دانش آموزان استان، زنجان کوه سبز می شود که با فرهنگ حمایت از منابع طبیعی سبز خواهد ماند.

رفیعی با اشاره به اینکه نهال های تهیه شده ضمن نظر کارشناسی و تایید آن ها از گونه های درخت سرو است افزود: بنا بر نظر کارشناسان ذی ربط نهال های خریداری شده از سوی شهرداری در دمای 20 درجه مقاومت دارند و اقدامات لازم به منظور نحوه نگهداری و رشد نهال ها فراهم شده است تا در افزایش فضای سبز شهری و هوای مطلوب شهری گامی مردمی و موثر برداشته شود.

رفیعی حمایت مردم و همت دستگاه های استان را در جهت پیشبرد سیاست های استان به منظور ایجاد و افزایش فضاهای سبز شهری ضروری دانست و خواستار روند ادامه همکاری ها شد.

