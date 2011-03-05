به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌نژاد در رابطه با شرایط برگزاری سومین دوره مسابقات ووشو جام پارس در جزیره کیش گفت: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات روز پنجشنبه با حضور سید حمید سجادی معاون ورزش سازمان تربیت بدنی و بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک برگزار شد و این مسابقات روز گذشته هم اولین روز خود را پشت سر گذاشت.



وی ادامه داد: سومین دوره مسابقات ووشو جام پارس با حضور دو تیم از کشورمان، چین، فرانسه، پاکستان، افغانستان و ارمنستان در حال برگزاری است که امیدواریم با وجود یک شروع مطلوب، پایانی ایده‌آل را هم به دنبال داشته باشد. البته پیش از این کشورهای سریلانکا، قرقیزستان و بنگلادش هم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند که متاسفانه روادید آنها به موقع حاضر نشد.



رئیس فدراسیون ووشو در ادامه با اشاره به سطح کیفی این مسابقات اظهار داشت: خوشبختانه حضور قدرت‌هایی همچون چین، ایران و فرانسه که از مدعیان این رشته در اروپا به شمار می رود، شرایط و سطح کیفی مطلوبی را به این مسابقات داده است. هرچند که غیبت سه کشوری که در لحظات پایانی انصراف دادند، در سطح کمی این مسابقات تاثیر منفی داد.



وی همچینین حضور رئیس انجمن ووشو چین در کیش را اتفاق خوشایندی عنوان کرد و گفت:یکی از اتفاقات خوب مسابقات جام پارس حضور رییس انجمن ووشو چین در کشورمان بود که این امر برای اولین بار اتفاق افتاد. خوشبختانه ما در طول روزهای اخیر مذاکرات و تفاهمات خوبی با هم داشتیم که از مهمترین آنها می توان به برگزاری اردوی مشترک بین دو کشور و حتی میزبانی کشورمان برای دوره های مربیگری و داوری جهانی اشاره کرد.



علی‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا مسابقات جام پارس جنبه انتخابی تیم ملی را هم برای ما خواهد داشت، گفت: نگاه فدراسیون به این مسابقات یک نگاه تدارکاتی است و کادر فنی تیم ملی سعی دارد از این فرصت مناسب برای آماده شدن هرچه بیشتر ملی پوشان کشورمان استفاده کند.



وی همچنین در رابطه با دلایل عدم برگزاری این مسابقات در رده بانوان اظهار داشت: مسابقات جام پارس در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده است و به صورت سالیانه برگزار خواهد شد. اما توجه داشته باشید که برگزاری این مسابقات در رده بانوان به یک سری استانداردهای جهانی نیاز دارد که متاسفانه فراهم نیست.



علی نژاد ادامه داد: مهمترین مشکل ما در عدم برگزاری این مسابقات برای بانوان نبود تعداد کافی داور با استانداردهای جهانی است. متاسفانه در کل دنیا تعداد داوران زن با استانداردهای جهانی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.



رئیس فدراسیون ووشو در پایان با اشاره به خداحافظی حسین اوجاقی از دنیای قهرمانی ووشو تصریح کرد: اوجاقی یکی از اسطوره های ووشو کشورمان است که حدود 14 سال برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کرد. وی با توجه به این که به سن 35 سالگی رسیده بود و طبق قوانین جهانی نمی توانست در رویدادهای رسمی بین المللی حضور یابد تصمیم گرفت برای همیشه با دنیای قهرمانی این رشته خداحافظی کند.



سومین دوره مسابقات ووشو جام پار از روز جمعه گذشته با حضور 7 تیم داخلی و خارجی در کیش آغاز و تا فردا یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت.