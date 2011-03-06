دکتر علی محمد ساجدی درمورد مشخصههایی که نوروز را از جشنهای فرهنگهای دیگر متمایز و منحصر بهفرد میکند به خبرنگار مهر گفت: یکی سنتی بودن این جشنها است که رسم و رسوم و عادتی سنتی است که هرملتی برای خودش دارد که آنها را به جای میآورد و آن نوعی پیوند زدن با گذشته است.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز درمورد راز ماندگاری نوروز هم گفت: هرچه که فضایل است میماند و این رذایل است که ازبین میرود. نوروز هم به دلیل اینکه فضایل بسیاری در آن نهفته است ماندگار شده است زیرا که علاوه بر اینکه جشنی ملی است بنوعی نوروز به جای آوردن ارزشهای دینی هم است و آن هم در این دید و بازدیدها و کمک به نیازمندان و مستمندان احسان و نیکی به همنوع است که ریشه در فرهنگ ملی و اسلامی ما هویدا میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد اینکه تاچه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را ازدریچه مراسم نوروز شناخت گفت: از آنجا که فرهنگ ایرانی فرهنگ ریشهدار مهمان نوازی و خیرخواهی و توجه به مسائل اخلاقی است که ثمرات این فضایل را در ایام نوروز مشاهده میکنیم. یکی همان گشت و گذار در طبیعت و توجه به آن است و یکی هم نو شدن و تغییر و تحول و علاقمندی به تغییر است. اینها ویژگیهای فرهنگ ایرانی است که به خوبی در مراسم و ایام نوروز قابل مشاهده هستند. البته باید از آفات این مراسم مانند کارهای ناپسند شب چهارشنبه سوری و اسراف خانوادهها در تمیزی و نظافت خانهها نیز خودداری شود.
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