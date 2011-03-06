دکتر علی محمد ساجدی درمورد مشخصه‏هایی که نوروز را از جشن‏های فرهنگهای دیگر متمایز و منحصر به‏فرد می‎کند به خبرنگار مهر گفت: یکی سنتی بودن این جشن‎ها است که رسم و رسوم و عادتی سنتی است که هرملتی برای خودش دارد که آنها را به جای می‏آورد و آن نوعی پیوند زدن با گذشته است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز درمورد راز ماندگاری نوروز هم گفت: هرچه که فضایل است می‏ماند و این رذایل است که ازبین می‏رود. نوروز هم به دلیل اینکه فضایل بسیاری در آن نهفته است ماندگار شده است زیرا که علاوه بر اینکه جشنی ملی است بنوعی نوروز به جای آوردن ارزشهای دینی هم است و آن هم در این دید و بازدیدها و کمک به نیازمندان و مستمندان احسان و نیکی به همنوع است که ریشه در فرهنگ ملی و اسلامی ما هویدا می‌شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد اینکه تاچه اندازه می‏توان فرهنگ ایرانی را ازدریچه مراسم نوروز شناخت گفت: از آنجا که فرهنگ ایرانی فرهنگ ریشه‌دار مهمان نوازی و خیرخواهی و توجه به مسائل اخلاقی است که ثمرات این فضایل را در ایام نوروز مشاهده می‏کنیم. یکی همان گشت و گذار در طبیعت و توجه به آن است و یکی هم نو شدن و تغییر و تحول و علاقمندی به تغییر است. اینها ویژگیهای فرهنگ ایرانی است که به خوبی در مراسم و ایام نوروز قابل مشاهده هستند. البته باید از آفات این مراسم مانند کارهای ناپسند شب چهارشنبه سوری و اسراف خانواده‎ها در تمیزی و نظافت خانه‏ها نیز خودداری شود.