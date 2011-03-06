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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۲

رئیس دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا در گفتگو با مهر: فرااخلاق حوزه‌ای صرفاً انتزاعی نیست

رئیس دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا در گفتگو با مهر: فرااخلاق حوزه‌ای صرفاً انتزاعی نیست

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تکنولوژی ویرجینیای آمریکا معتقد است: فرااخلاق موضوعی مجرد و انتزاعی نیست و می‌تواند ارتباط و پیوندی عمیق با زندگی واقعی و روزمره انسانها داشته باشد.

دکتر جیمز کلاگ استاد فلسفه دانشگاه تکنولوژی ویرجینیای آمریکا و از ویتگنشتاین شناسان معاصر در مورد اینکه کدامیک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائلی که فرااخلاق مورد پرسش قرار می‌دهد این است که جوابهای صحیح و درست به سؤالات اخلاقی چیستند.

مؤلف "ویتگنشتاین در تبعید" در ادامه تأکید کرد: همچنین فرااخلاق این سؤال را مورد پرسش قرار می‌دهد که اخلاق چگونه می‌تواند انتخابهای شخصی را شکل دهد.

وی تصریح کرد: این دو پرسش که مورد توجه فرااخلاق هستند با یکدیگر تفاوت بنیادین دارند. در واقع تفکر هر فرد در مورد این دو بدیل بر زندگی او تأثیرگذار خواهد بود. اندیشه به این پرسشها به فرد خواهد گفت که چگونه زندگی کند.

مؤلف "لودویک ویتگنشتاین: اوقات خصوصی و عمومی" در پایان یادآور شد: بر این اساس فرااخلاق موضوعی مجرد و انتزاعی نیست و می‌تواند ارتباط و پیوندی عمیق با زندگی واقعی و روزمره انسانها داشته باشد.

کد مطلب 1267293

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