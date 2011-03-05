تولید 1.5 میلیارد لیتر بنزین در پتروشیمیهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید مسعود میرکاظمی ظهر شنبه در اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه صنایع میان دستی و پائین دستی پتروشیمی خوزستان با بیان اینکه ظرفیت ایجاد شده در پتروشیمی رازی به 51 میلیون تن رسیده است، این حجم از تولید را نشان دهنده قابلیت خوب کشور در بخش صنعت دانست.

میرکاظمی با بیان این موضوع که با شروع به کار صنایع میان دستی و پائین دستی، مشکل خام باقی ماندن بخش زیادی از تولیدات پتروشیمی رفع خواهد شد، افزود: باید توجه داشت که حجم اعظم محصولات این بخش، باید در بازارهای جهانی عرضه گردد و ما به تجمع این تولیدات در بازارهای داخلی علاقمند نیستیم.



وی با اعلام این خبر که تاکنون 1.5 میلیارد لیتر بنزین در پتروشیمیهای کشور تولید شده، ابراز امیدواری کرد: محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت پائین روانه بازارهای جهانی شود.



وزیر نفت در پایان به پتانسیلها و زیرساختهای خوب شهرستان ماهشهر اشاره کرد و این عوامل را باعث ایجاد شرایط مساعد برای جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری دانست.



اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور در ماهشهر برگزار شد.