رئیس جمهور در تخصیص بودجه به خوزستان محدودیتی قائل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، محمد رضا رحیمی ظهر شنبه در اولین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه صنایع میان دستی و پائین دستی پتروشیمی استان خوزستان اطمینان داد که دولت برای اجرای دستور رئیس جمهور در مورد راه اندازی صنایع میان دستی و پائین دستی عزمش را جزم کرده است.

رحیمی با یادآوری نعمتهای خدادادی و ظرفیتهای خوزستان، تنها راه سپاسگذاری از خداوند بابت این نعمتها را کفایت در مدیریت عنوان کرد و گفت: باید به جهانیان خبر داد که در این استان چه خبر است، سرمایه گذاران در اقصی نقاط دنیا اگر بدانند در این استان چه منابعی وجود دارد بی وقفه برای سرمایه گذاری خواهند آمد.



وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: استاندار خوزستان کارش را بلد است، ما هم سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین وجود صندوق توسعه ملی، سال نیکویی را پیش رو داریم و می توانیم به استاندار کمک کنیم.



رحیمی از وزارت صنایع خواست تا خوراک مورد نیاز تولید کنندگان را به موقع به دستشان برساند.



وی همچنین از دستگاه ها خواست تا از ایجاد میدان برای حضور دلالان جلوگیری کنند و افزود: کمک کردن با دلالی یعنی عامل شیطان شدن و همه باید از اینکه عامل شیطان باشند پرهیز کنند.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه دلالی را بازار شیطان نامید و سپس افزود: هر کس اجازه دهد دلال وارد بازار شود طرفدار شیطان شده است.



رحیمی ارقام و آمار ارائه شده توسط مدیرعامل پتروشیمی در این نشست را بسیار ستودنی دانست، اما خواستار ایجاد سرعت بیشتر در روند کارها شد.



وی تصریح کرد: با راه اندازی صنایع پائین دستی و میان دستی پتروشیمی ماهشهر، تعداد 124 هزار شغل ایجاد خواهد شد که می تواند عقب ماندگی های ناشی از جنگ را در خوزستان تا حدی جبران کند.



معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: باید سرمایه ها را در این منطقه جذب کنیم و امکانات را در اختیار نیروها و متخصصان خوزستانی قرار دهیم.



رحیمی با اشاره به میزان صادرات 5.5 میلیارد دلاری استان خوزستان در سال جاری، از دکتر حجازی خواست تا پایان سال 1390 حجم این صادرات را به 10 میلیارد دلار ارتقا دهد.



اولین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور در ماهشهر برگزار شد.