پاتریاک روسیه اصول اخلاقی را لازمه فرآیند مدرن شدن دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، پاتریاک کریل اول رهبر معنوی کلیسای ارتدکس روسیه به مناسبت صدوپنجاهمین سالروز لغوبرده داری در روسیه در کلیسای جامع مسیح منجی گفت: مدرن شدن حقیقی همواره باید براساس اصول اخلاقی باشد. مدرن شدن بدون درنظر گیری ابعاد اخلاقی به جستجوی بی‌لجام مادیات و لذتهای مادی منتهی می‌شود.

براساس اظهارات پاتریاک مسکو، با توجه درسهای اصلاحات قرن نوزدهم می‌توان نتیجه گرفت که حتی منطقی ترین اصلاحات اگر بی‌پروا اعمال شوند و بدون توجه با تجارب و سنتهای پیشین صورت گیرند با شکست رو به رو می‌شوند.

رهبر کلیسای ارتدکس رویه تأکید کرد که روسیه امروز با مشکلات جدی رو به رو است و همه از آن مطلع هستند، فساد، بی اعتنایی به قانون، اعتیاد، جرایم اجتماعی و بحران خانواده برخی از این مشکلات هستند و حل آنها نیازمند اقدامات مقامات دولتی و رسمی است. این مشکلات همچنین بدون مشارکت مردم و فعالیت خلاقانه مردم و توانایی‌ها و ظرفیتهای نهادهای جامعه مدنی حل نخواهند شد.

وی یادآور شد: شهروندان عادی باید مسئولیتهای خود را تصدیق کرده و در جامعه مدنی حضور فعال داشته باشند و این فعالیتها از سوی مقامات رسمی مورد توجه قرار گیرند.