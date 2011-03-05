نخستین دوره پودمانی تربیت مبلغ در اهواز پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی در مراسم اختتامییه نخستین دوره پودمانی تبلیغ مبلغ استان خوزستان اظهار داشت: نخستین مرحله دوره عمومی پودمانی تبلیغ در استان خوزستان درقالب 26 واحد درسی برگزار گردید.



حجت الاسلام دکتر اصغر ثنایی افزود: در این دوره عمومی 13 عنوان درسی از جمله؛ جامعه‌شناسی تبلیغ، فن خطابه، آشنایی با وهابیت، اخلاق وآداب تبلیغ، روان‌شناسی تبلیغ و مدیریت فرهنگی توسط اساتید توانمند مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی تدریس شد.



رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی یاداور شد: در این دوره بالغ بر 120طلبه شرکت کرده بودند که در ‌‌نهایت 90 نفر از آن‌ها توانستند این دوره را به موفقیت بگذرانند.



فعالیت‌های تبلیغی تخصصی می‌ شود



وی در بخش پایانی سخنان خود یکی از سیاست‌های اصلی مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی را گام برداشتن به سوی دوره‌های تخصصی دانست وابراز داشت: درصدد هستیم تا این دورهای تبلیغی را متناسب با نیاز‌های هر منطقه به صورت تخصصی برگزار نماییم که در همین راستا طی دوره‌های بعدی در استان خوزستان دوره تربیت مربی ویژه نقد وهابیت و عرفان‌های نوظهور برگزار خواهد شد.



همچنین در بخش دیگری از این مراسم حجت الاسلام احمد زادهوش، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه فساد در جامعه بیداد می‌کند، گفت: دشمنان همواره در تلاش برای گمراه کردن جوانان و نوجوانان نظام اسلامی از راه دین و قرآن هستند و برای اجرایی کردن این مسأله اقدام به انجام هر عمل پلیدی می‌کنند؛ بنابراین طلاب و روحانیون وظیفه دارند با همه وجود در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کرده و توطئه‌های آنان را خنثی نمایند.



خاطرنشان می‌شود: مراسم اختتامیه اولین دوره پودمانی تربیت مبلغ، با حضور آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان، حجه الاسلام حاجتی، مدیر حوزه علمیه خوزستان، جمعی از مسئولین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و طلاب و روحانیون مدارس علمیه خوزستان، برگزار شد.



در پایان این مراسم به برگزیدگان دوره پودمانی تربیت مبلغ، مدرک پایان دوره و هدایایی به رسم یاد بود اهداء شد.