کشف 162 کیلو هروئین فشرده در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کاظم تقوی در این باره گفت: تیم های مبارزه با مواد مخدر مرزبانی این استان از طریق گزارشهای منابع اطلاعاتی از ورود یک محموله بزرگ مواد مخدر با خبر شدند.

وی افزود: در پی دریافت این خبر اکیپی از ماموران با تشکیل تیم های اطلاعاتی و عملیاتی گسترده محل های احتمالی ورود اشرار را تحت مراقبت های نامحسوس خود قرار دادند.

سردار تقوی با اشاره به اینکه ماموران در نقطه صفر مرزی با انجام ردزنی به آثار ردپای بجای مانده تعدادی از اشرارقاچاقچی که به صورت ورودی از راههای فرعی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند برخورد نمودند افزود: پس از تعقیب ردپای اشرار ، ماموران آنان را حین تردد در خاک کشورمان مشاهده کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: اشرارمسلح که متوجه حضور ماموران شده بودند با تیراندازی به سوی آنها قصد فرار داشتند که در مقابل با آتش پرحجم مرزبانان مواجه شدند.

به گفته تقوی، اشرار مسلح که غافلگیر شده بودند با استفاده از تاریکی شب از محل گریختند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تصریح کرد: از محل درگیری 162کیلو و 750گرم هروئین فشرده و یک قبضه سلاح شکاری کمرشکن کشف و ضبط شد.