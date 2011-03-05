  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

افزایش دما طی دو روز آینده/ کاهش مجدد دما از روز سه شنبه

افزایش دما طی دو روز آینده/ کاهش مجدد دما از روز سه شنبه

سازمان هواشناسی اعلام کرد: دمای هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در بیشتر نقاط کشور بین 6 تا 8 درجه و در سواحل دریای خزر بین 7 تا 11 درجه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان هواشناسی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در نیمه غربی بین 3 تا 5 درجه و در سواحل دریای خزر بین 6 تا 8 درجه کاهش می یابد.

همچنین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در کلان شهرهای صنعتی و پر جمعیت بویژه تهران به سبب سکون نسبی هوا، انباشت آلاینده های جوی پیش بینی می شود. در این مدت در مناطق غرب و جنوب غرب و سپس غرب خلیج فارس، وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

همچنین یک سامانه بارشی از اواخر وقت روز دوشنبه از نوار غربی وارد کشور می شود و طی روزهای سه شنبه تا پایان هفته جاری در مناطق مختلف کشور فعال است.

بر این اساس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ابتدا در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بتدریج در استانهای واقع در غرب دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، تهران، مرکز و دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و طی روزهای پنج شنبه و جمعه در نیمه غربی و سپس نیمه شرقی کشور به تناوب بارش باران گاهی با رعد و برق، بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.

بیشترین بارش این سامانه در استانهای حاشیه غربی کشور است.

کد مطلب 1267300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها