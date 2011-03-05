افزایش دما طی دو روز آینده/ کاهش مجدد دما از روز سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان هواشناسی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در نیمه غربی بین 3 تا 5 درجه و در سواحل دریای خزر بین 6 تا 8 درجه کاهش می یابد.

همچنین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در کلان شهرهای صنعتی و پر جمعیت بویژه تهران به سبب سکون نسبی هوا، انباشت آلاینده های جوی پیش بینی می شود. در این مدت در مناطق غرب و جنوب غرب و سپس غرب خلیج فارس، وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

همچنین یک سامانه بارشی از اواخر وقت روز دوشنبه از نوار غربی وارد کشور می شود و طی روزهای سه شنبه تا پایان هفته جاری در مناطق مختلف کشور فعال است.

بر این اساس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ابتدا در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بتدریج در استانهای واقع در غرب دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، تهران، مرکز و دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و طی روزهای پنج شنبه و جمعه در نیمه غربی و سپس نیمه شرقی کشور به تناوب بارش باران گاهی با رعد و برق، بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.

بیشترین بارش این سامانه در استانهای حاشیه غربی کشور است.