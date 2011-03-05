ویکی لیکس شانس اصلی کسب جایزه صلح نوبل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، در میان 241 شخصیت حقیقی و حقوقی که برای دریافت این جایزه نامزد شده‌اند، بیشترین شانس از آن ژولیان آسانژ و سایت ویکی لیکس اوست.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این ژولیان آسانژ است که برای راه‌اندازی سایت ویکی لیکس جایزه 10 میلیون کرونی صلح نوبل را به همراه نشان ارزشمند و پرافتخار آن کسب خواهد کرد.

این سایت اگرچه در سال 2006 آغاز به کار کرد فعالیتش را در سال 2010 و با انتشار هزاران برگه و سند مربوط به دولت آمریکا و درباره دیگر کشورهای جهان به اوج خود رساند.

کمی نگذشت که انتشار این اسناد تحولی اساسی در شیوه نگرشِ نه تنها دولتمردان که شهروندان کشورهای مختلف به مسائل مهم بین‌المللی به ویژه وقایعی مانند جنگ عرقا و حمله به افغانستان ایجاد کرد.

این وبساست البته تاکنون هم چندین جایزه برده است؛ در سال 2009 ویکی‌لیکس و جولین آسانژ به خاطر انتشار گزارش "کنیا: گریه خون – قتل‌های قضایی اضافی و ناپدیدشدن‌ها" جایزه رسانه‌های بریتانیا را از عفو بین‌الملل کسب کردند. همچنین در سال گذشته میلادی نیویورک دیلی نیوز این سایت را در فهرست "وبگاه‌هایی که می‌توانند کاملاً اخبار دنیا را تغییر دهند" قرار داد.