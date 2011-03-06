رویای افزایش مخاطب سینما در سال 90 دور از دسترس نیست

سید جمال ساداتیان تهیه‌کننده سینما درباره وضعیت سینمای ایران در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در سال 89سینمای ایران همچنان با افت جذب تماشاگر روبرو بود. به نظر من مشکل اساسی سینمای ایران بیشتر مربوط به کیفیت سالن‌های نمایشی باز می‌گردد.

وی ادامه داد: بخش دیگر مشکلات به خود فیلم‌ها مربوط می‌شود. ما دست‌اندرکاران سینما باید فیلم‌هایی را تولید کنیم که باعث جلب اعتماد و رضایت مخاطبان شود. سینمای ایران باید بتواند با توجه به ذائقه تماشاگرسطح کیفی فیلم‌ها را افزایش داده و نظر مخاطبان را جلب کند.

علیرضا امینی کارگردان و حامد بهداد پشت صحنه "هفت دقیقه تا پائیز"

ساداتیان افزود: فیلم خوب و سینمای متفاوت و با کیفیت تماشاگر را به خود جذب می‌کند اما زمانی که فیلم‌ها خودشان را تکرار می‌کنند باعث ایجاد دلزدگی در مخاطب می‌شوند. سینما نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد به غیر از این مخاطب دلزده می‌شود. حتی به لحاظ ظاهری هم که شده باید سینمای ایران را دچار تحول کرد.

وی خاطرنشان کرد: مخاطب به دنبال تغییر و تحول در سینما است. امسال فیلمی که در گیشه سینمای ایران بیشترین فروش را داشته در واقع از فروش معمولی برخوردار بوده است. اما با رکودی که سینمای ایران با آن مواجه است به نظر می‌رسد آن فیلم فروش بالایی داشته است.

تهیه‌کننده "هفت دقیقه ‌تا پائیز" ادامه داد: در کشوری که 70 میلیون نفر جمعیت دارد اگر حتی یک درصد از آنها یعنی 700 هزار نفر، به تماشای فیلمی بروند درصد بسیار خوبی است. اما متاسفانه آمار تماشاگران سینمای ایران کمتر از نیم درصد است که اصلا مناسب کشوری با این تعداد جمعیت نیست.

ساداتیان درباره چشم‌انداز سینمای ایران در سال 90 گفت: به نظر می‌رسد سینمای ایران در سال 90 از شرایط بهتری نسبت به سال گذشته برخوردار باشد. امسال جشنواره فیلم فجر حدود 50 درصد مخاطب بیشتری نسبت به دوره گذشته داشته است. همین مسئله نشان‌دهنده این است که مخاطبان در سال آینده از سینما بیشتر استقبال می‌کنند.

تهیه‌کننده "به رنگ ارغوان" خاطرنشان کرد: تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب و شرایط اکرانی که برای فیلم‌ها در نظر گرفته می‌شود بر فروش فیلم‌ها تاثیری مهم دارد. اطلاع‌رسانی درست و مناسب نکته کلیدی است که باید توسط شهرداری و صدا و سیما رعایت شود تا سینمای ایران در سال 90 بتواند به بهترین شکل ممکن مخاطبان را به خود جذب کند.