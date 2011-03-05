به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اهرام آنلاین، وی که اخیراً از سمت خود به عنوان وزیر فرهنگ مصر استعفا کرده، یک روز بعد در میان خبرنگاران حاضر شد و به آنان گفت: به خاطر جنایت‌های معمر قذافی در قبال مردم لیبی، جایزه‌‌ام را پس می‌دهم و در حال حاضر هم دنبال راهی هستم تا این جایزه را به مردم این کشور بازگردانم.

وی همچنین دلیل استعفای خود را نیاز به استراحت طی کردن دوران نقاهت عنوان کرده است.

العصفور همچنین گفت: این جایزه 150 هزار یورو ارزش دارد ولی من مایل نیستم صاحب جایزه‌ای باشم که از سوی یک قاتل به من اهدا شده است.

این نویسنده با برشمردن برخی جنایت‌های معمر قذافی نسبت به مردم لیبی تاکید کرد: کشتار مردم بی‌گناه که تنها خواستار رعایت حقوقشان از جانب دولت و به دست آوردن حقوق اولیه‌شان هستند، گناهی است که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.

وزیر سابق فرهنگ مصر در زمانی اعلام کرده که جایزه‌اش را به لیبی بازپس می‌دهد که بسیاری از روشنفکران و نویسندگان مصری معتقدند او (جابر العصفور) نمی‌بایست در سال 2010 این جایزه را دریافت می‌کرد.

جابر العصفور پیش از انتخاب به عنوان وزیر فرهنگ مصر، رئیس مرکز ملی ترجمه در این کشور بود.