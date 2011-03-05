560 تن زباله روزانه در رشت تولید می شود

سیامک دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تهیه هر تن کاغذ از چوب نیاز به قطع 15 اصله درخت تنومند است، بنابراین 567 اصله درخت در روز باید قطع شود تا کاغذ شهر رشت فقط تامین شود.

وی همچنین برلزوم جلوگیری از اثرات تخریب منابع طبیعی بازیافت کاغذ از کاغذهای باطله را ضروری دانست و اظهار داشت: بازیافت کاغذ با اهداف کلی مثل جلوگیری از تخریب بی رویه منابع طبیعی، کاهش در مصرف انرژی و تقلیل میزان زباله برای کاهش هزینه ‌های دفع و تغییر الگوی مصرف است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کلانشهر رشت گفت: با توجه به این که کاغذ ماده ‌ای فاسد شدنی نیست، بهترین روش جمع ‌آوری آن از درب منازل، ادارهها و مدارس قبل از مخلوط شدن با بقیه پسماندها است.

وی ادامه داد: بدون شک با جداسازی زباله ‌های کاغذ و وارد ساختن مجدد آن در چرخه تولید می ‌توان از آن به عنوان یک ماده خام در تولید کالاهای جدید مصرفی استفاده کرد.

دوستداربا اشاره به اینکه کاغذهای مورد مصرف از چوب درختان قطع شده به دست می ‌آید، یادآورشد: بازیافت و تولید از کاغذهای باطله به جای چوب نه تنها سبب حفظ جنگل‌ ها می ‌شود، بلکه انرژی مورد نیاز را برای تولید یک تن کاغذ به سه چهارم تقلیل می‌ دهد.