زمان اعلام نتایج کنکور دکتری آزاد/ اوراق امتحانی هنوز تصحیح نشده است

محمدرضا مهرادفر در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از آماده سازی اوراق امتحانی جهت تصحیح، پیش بینی می شود نتایج اولیه برخی رشته ها از اواخر اردیبهشت 90 به منظور دعوت به مصاحبه آماده شود.

وی افزود: فرایند تصحیح اوراق و مصاحبه داوطلبان تا اوایل شهریور ماه به طول می انجامد.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با اعلام نتایج قطعی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی این دانشگاه گفت: این نتایج اواخر شهریور ماه اعلام می شود.

وی گفت: در سال جاری 10 درصد به تعداد رشته / محل های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی افزوده شده است که به همین میزان افزایش پذیرش خواهیم داشت.



به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 28 و 29 بهمن در سه نوبت عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه در 29 واحد دانشگاهی کشور در 270 رشته محل برگزار شد.



در این دوره از آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 27 هزار داوطلب رقابت پرداختند که از این تعداد 23 هزار نفر، داوطلب دوره دکتری تخصصی با آزمون و چهار هزار نفر متقاضی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون هستند.