به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز دوشنبه 16 اسفندماه در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود.
این نشست علمی با همکاری مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.
نشست علمی بررسی زمینههای اجتماعی شرکتهای هرمی و راه حلهای آن در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز دوشنبه 16 اسفندماه در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود.
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