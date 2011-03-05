به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز دوشنبه 16 اسفندماه در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.



این نشست علمی با همکاری مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه و گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.





