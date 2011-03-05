تعویق حقوق چندین ماهه کارگران شرکت آونگان اراک

نماینده شورای سابق کارگری شرکت آونگان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: مدیرعامل شرکت حقوق بهمن و اسفند سال گذشته را نپرداخته و در سال جدید نیز تنها چهار ماه به ما حقوق داده است.

سید نادر ابطحی افزود: ما کارگران تنها به دنبال حقوق و دستمزد خود هستیم و تا احقاق حقوق خود به این اعتراضات ادامه می دهیم.

وی با بیان اینکه تجمع در دفتر مرکزی واقع در خیابان خالد اسلامبولی نیز یکی از شیوه های احقاق حقوق است اظهارداشت: از مسئولان انتظار حمایت از کارگران را داریم.

این اعتراضات چندمین باراست که در شرکت و این بار در دفتر مرکزی واقع در تهران اتفاق افتاده است.