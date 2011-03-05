  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

تعویق حقوق چندین ماهه کارگران شرکت آونگان اراک

تعویق حقوق چندین ماهه کارگران شرکت آونگان اراک

اراک - خبرگزاری مهر: بالغ بر 150 نفر از کارگران آونگان در اعتراض به تعویق حقوق و دستمزد چندین ماهه خود عازم دفتر مرکزی این شرکت شدند.

نماینده شورای سابق کارگری شرکت آونگان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: مدیرعامل شرکت حقوق بهمن و اسفند سال گذشته را نپرداخته و در سال جدید نیز تنها چهار ماه به ما حقوق داده است.

سید نادر ابطحی افزود: ما کارگران تنها به دنبال حقوق و دستمزد خود هستیم و تا احقاق حقوق خود به این اعتراضات ادامه می دهیم.

وی با بیان اینکه تجمع در دفتر مرکزی واقع در خیابان خالد اسلامبولی نیز یکی از شیوه های احقاق حقوق است اظهارداشت: از مسئولان انتظار حمایت از کارگران را داریم.

این اعتراضات چندمین باراست که در شرکت و این بار در دفتر مرکزی واقع در تهران اتفاق افتاده است.

کد مطلب 1267311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها