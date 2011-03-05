رشد 172 درصدی بودجه صنعت و معدن در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریف زاده با بیان این مطلب افزود: در بودجه سال 90 بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی به بخشها و واحدهای تولیدی غیر دولتی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: علاوه بر 7 هزار میلیارد بودجه پیش بینی شده پنج میلیارد دلار از اعتبارات بانک مرکزی و سه میلیارد دلار نیز از حساب ذخیره ارزی برای بخش صنعت و معدن کشور در نظر گرفته شده است.

شریف زاده به اعتبارات سازمانهای توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وتوسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد و گفت: افزون بر این سه هزار و 300 میلیارد ریال به این دو سازمان برای اجرا و اتمام طرح های نیمه تمام با اولویت مناطق محروم برای سال آینده اختصاص یافته است، همچنین دولت چهار هزار میلیارد ریال به این دو سازمان از محل فروش سهام پرداخت خواهد کرد که طرح های نیمه تمام خود را اجرا و تمام کنند.

وی افزود: به این دو سازمان اجازه داده شده تا دو میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی که به صکوک اسلامی نامگذاری شده است را در سال آینده منتشر کنند تا صرف اجرا و اتمام طرحهای نیمه تمام مناطق محروم شود.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه مهمترین اصل مورد نظر در بودجه سال 90 اشتغالزایی بوده است، گفت: دولت علاوه بر بودجه تعیین شده، 5 هزار میلیارد ریال سهام قابل واگذاری متعلق به شرکتهای دولتی را در سال 90 بابت وصول مطالبات و اجرای تعهدات به شرکتهای پیمانکار مجری طرحهای دولت و شرکتهای دولتی واگذار خواهد کرد.

شریف زاده تصریح کرد: افزون بر این در سال آینده پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی برای گسترش واحدهای تولیدی نان صنعتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دولت همچنین علاوه بر این پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیز از منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای کشاورزی ، آب و صنایع کوچک زودبازده اختصاص یافته است.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه دولت در سال آینده 70 میلیارد ریال از محل واگذاری سهام بابت رد دیون دولتی از جمله به صندوقهای بازنشستگی زیر نظر وزارت صنایع و معادن اختصاص داده است، افزود: دولت با رویکرد اعطای کمکهای فنی و اعتباری و حمایت های مالی، 630 میلیارد ریال اعتبار برای فناوریهای نوین نیز در نظر گرفته است.