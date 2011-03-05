به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی صابری اظهار داشت: ثبت‌نام فرهنگیان داوطلب این آزمون از امروز 14 اسفند آغاز و تا روز جمعه 20 اسفند ادامه دارد.

وی افزود: همکاران فرهنگی که شرایط و ضوابط ثبت‌نام در این آزمون را داشته باشند می‌توانند پس از واریز وجه ثبت‌نام و ارائه اصل فیش واریزی به ادارات سنجش استان‌ها و دریافت کارت اعتباری ثبت‌نام در مهلت تعیین شده به سایت اینترنتی این مرکز به نشانی http://aee.medu.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

به گفته صابری داوطلبان حتما باید در استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و حداقل 12 سال و حداکثر 26 سال سابقه خدمت داشته باشند. همچنین، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای تمامی داوطلبان به جز معاونان اجرایی مدارس برای رشته امور دفتری الزامی است.

صابری تعداد رشته‌های آزمون فوق را 25 رشته اعلام کرد و به داوطلبان توصیه کرد که حتما قبل از واریز وجه ثبت نام و دریافت کارت اعتباری آزمون نسبت به مطالعه کامل شیوه نامه ضوابط و شرایط ثبت‌نام که در سایت مرکز سنجش نیز وجود دارد، اقدام کنند و در صورت دارا بودن تمام شرایط و ضوابط در آزمون ثبت نام کنند.