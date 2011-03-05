600 مدرسه قرآنی در استان زنجان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید اسماعیل حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به اجرای طرح سنجش میزان با سوادی قرآنی دانش آموزان شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: در این طرح که از 15 تا 25 اسفند ماه اجرا می شود، 60 هزار دانش آموز در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مورد سنجش قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه این طرح در راستای طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در سطح استان زنجان اجرا می شود افزود: طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در استان از 20 فروردین سال آینده آغاز و تا پایان آذرماه سال 91 ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان با اشاره به اینکه طرح سنجش باسوادی قرآنی دانش آموزان در 247 آموزشگاه شهر زنجان توسط 250 مربی قرآن و با همکاری آموزش و پرورش انجام می شود، خاطرنشان کرد: پس از اجرای طرح سنجش در شهرستان زنجان، این طرح در سایر شهرستان های استان نیز اجرا خواهد شد و در نهایت با ایجاد مدارس قرآنی، دانش آموزان کم سواد قرآنی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

حسینی مهلت اجرای طرح سنجش باسوادی قرآنی در مدارس استان را تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد و گفت: ضمن اجرای این طرح، دانش آموزان کم سواد قرآنی جهت حضور در دوره های طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در سامانه www. samanehquran.ir ثبت نام می شوند.

مسئول دبیرخانه شورای عالی قرآن استان زنجان افزود: به دانش آموزانی که در طرح سنجش با سوادی قرآن موفق به کسب نمره قبولی شوند، اعتبار نامه ای با امضای مدیرکل آموزش و پرورش استان، دبیر شورای عالی قرآن و مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی استان اهدا می گردد.

حسینی در خصوص نحوه اجرای این طرح اظهار کرد: در این طرح مربیان قرآنی با حضور در مدارس از دانش آموزان استان آزمون روخوانی قرآن به عمل می آورند و نتایج را در فرم های سنجش ثبت می کنند. در نهایت دانش آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی نشده باشند برای حضور در دوره های آموزشی در سامانه جامع این طرح ثبت نام می شوند.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای طرح سنجش میزان باسوادی قرآنی دانش آموزان، طرح سنجش باسوادی قرآنی خانواده های دانش آموزان نیز از طریق پر کردن فرم خود اظهاری، اجرا می گردد.

مسئول دبیرخانه شورای عالی قرآن استان زنجان گفت: در صورتی که هر یک از اعضای خانواده، بی سواد و یا کم سواد قرآنی باشند، برای گذراندن دوره آموزشی در سامانه جامع طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی ثبت نام خواهند شد.

حسینی با اشاره به اینکه طرح سنجش با سوادی قرآنی دانش آموزان با مشارکت این اتحادیه و اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان اجرا می شود افزود: در سال آینده، طرح سنجش باسوادی قرآنی دانشجویان نیز با همکاری دانشگاه ها اجرا خواهد شد.