زلزله حوالی نورآباد را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این زلزله دقایقی پیش به وقوع پیوست و هنوز از خسارتهای آن اطلاعی در دست نیست.
شدت زلزله به حدی بود که شیراز نیز به لرزه درآمد.
نورآباد در فاصله 130 کیلومتری شیراز قرار دارد. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
شیراز - خبرگزاری مهر: زلزله ای پنج ریشتری حوالی منطقه نورآباد فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این زلزله دقایقی پیش به وقوع پیوست و هنوز از خسارتهای آن اطلاعی در دست نیست.
شدت زلزله به حدی بود که شیراز نیز به لرزه درآمد.
نورآباد در فاصله 130 کیلومتری شیراز قرار دارد. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
نظر شما