  1. استانها
  2. فارس
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

زلزله حوالی نورآباد را لرزاند

زلزله حوالی نورآباد را لرزاند

شیراز - خبرگزاری مهر: زلزله ای پنج ریشتری حوالی منطقه نورآباد فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این زلزله دقایقی پیش به وقوع پیوست و هنوز از خسارتهای آن اطلاعی در دست نیست.

شدت زلزله به حدی بود که شیراز نیز به لرزه درآمد.

نورآباد در فاصله 130 کیلومتری شیراز قرار دارد. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1267322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها