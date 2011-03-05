زلزله حوالی نورآباد را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این زلزله دقایقی پیش به وقوع پیوست و هنوز از خسارتهای آن اطلاعی در دست نیست.

شدت زلزله به حدی بود که شیراز نیز به لرزه درآمد.

نورآباد در فاصله 130 کیلومتری شیراز قرار دارد. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.