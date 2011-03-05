تراکتور خطرناک است/ مربی تیم نایب قهرمان بودن بهتر از تیم حذف شده است!

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما برای تداوم صدرنشینی به میدان می رویم و آنها دنبال کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هستند و همین مسئله اهمیت و حساسیت این دیدار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: بازی بسیار سختی را برابر تیم گردن کلفت و خطرناک تراکتورسازی که از بازیکنان مطرح و ملی پوش سود می برد پیش رو داریم ولی تمام هدف ما این است در این دیدار به پیروزی دست یافته و سه امتیاز حساس این بازی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: در این هفته ها حریفان ما برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان به میدان می آیند یا به دنبال قهرمانی هستند یا تلاش می کنند سهمیه خود را در لیگ حفظ کنند. به همین دلیل قطعا بازی سختی را پیش رو خواهیم داشت. این انگیزه زیاد تیم ما کارمان را برای موفقیت دشوارتر می کند.

وی افزود: تا پایان لیگ 30 امتیاز دیگر جابه جا می شود و باید به این مسئله توجه کرد که همه تیم ها در اندیشه کسب این امتیازها هستند. وقتی یک تیم همیشه در بالای جدول قرار دارد یعنی توان قهرمان شدن را داراست اما امروز به غیر از ما تیم های دیگر هم مدعی قهرمانی هستند واختلاف تیم ما با تیم چهارم تنها 7 امتیاز است و کوچکترین غفلت باعث می شود فرصت قهرمانی را از دست دهیم.

ابراهیم زاده در مورد اینکه خیلی ها ذوب آهن را تیم نایب قهرمان و وی را مربی نایب قهرمان می دانند، تاکید کرد: وقتی یک تیم توانایی رسیدن به فینال یا جایگاه دوم جدول را دارد حتما توان و شخصیت قهرمانی را دارد. ذوب آهن هم در این مدت نشان داده چیزی برای قهرمان شدن کم ندارد البته این را هم بگویم مربی نایب قهرمان بودن بهتر از مربی تیمی است که تیمش حذف شود. ما هم بیش از گذشته تلاش می کنیم تا بتوانیم به آنچه استحقاقش را داریم دست یابیم.

وی در مورد پیروزی ضعیف این تیم مقابل الامارات در هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: همیشه بازیهای اول در چنین مسابقاتی سخت است اما آنهایی که تیم الامارات را تیم ضعیفی می دانستند این تیم اماراتی را به درستی نمی شناختند. آنان گرچه در لیگ برتر امارات حضور ندارند اما سرگروه مسابقات دسته اول این کشور هستند و بازیکنانش هم بسیار با انگیزه مقابل ما ظاهر شدند. در مجموع در مسابقه نخست نتیجه و رسیدن به پیروزی برای ما مهم بود که خوشبختانه به آن دست یافتیم.

سرمربی تیم ذوب آهن با بیان اینکه این تیم فصل گذشته بهترین تیم عربستان را در مرحله حساس و سرنوشت ساز نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا از پیش رو برداشت گفت: ممکن است خیلی ها نگران تیم ذوب آهن باشند اما قطعا ما در بازی هفته آینده مقابل الشباب طور دیگری بازی خواهیم کرد و هدفمان رسیدن به امتیاز کامل در این دیدار است.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و تراکتور سازی تبریز در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر فردا برگزار می شود.