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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۹

"داستان دو شهر" چارلز دیکنز برای نوجوانان ایرانی ترجمه شد

"داستان دو شهر" چارلز دیکنز برای نوجوانان ایرانی ترجمه شد

"داستان دو شهر" یکی از رمان‌های چارلز دیکنز که به اتفاقات دو شهر لندن و پاریس می‌پردازد با ترجمه نوشین ابراهیمی برای گروه سنی نوجوان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که پیش از این هم به فارسی ترجمه شده است، در ترجمه اخیر روایتی ساده‌شده از این رمان را در قطع جیبی ارائه می‌کند.

"داستان دو شهر" رمانی است که داستانش در لندن و پاریس، قبل و در طول انقلاب فرانسه رخ می‌دهد.

این داستان،  جوانی کشاورززاده را تحت تعالیم اشرافی‌گرایی‌های فرانسوی در سال‌های منتهی به انقلاب و خشونت‌های انقلابیون را نسبت به اشراف سابق در سال‌های اول انقلاب فرانسه به تصویر می‌کشد.

"داستان دو شهر" توسط نشر افق به چاپ می‌رسد.
کد مطلب 1267329

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