تلاش 30 ساعته برف روبی در شمال غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خانجانی افزود: با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال آمادگی خوبی برای برف روبی در این منطقه وجود داشت به طوری که این آمادگی سبب شد در صبح شنبه مشکلی برای آمد و شد خودروها در معابر اصلی منطقه وجود نداشته و ترافیک صبحگاهی را شاهد نباشیم.

وی با بیان اینکه تمامی 20 سایت برف روبی این منطقه همزمان با بارش برف درآماده باش کامل قرار داشتند تاکید کرد: تمامی عوامل سایت های برف روبی مستقر در منطقه دو تهران از بامداد روز پنج شنبه بدون وقفه در حال خدمات برف روبی با استفاده از شن های مخصوص و ادوات مکانیکی بوده و نتیجه آن، مسدود نشدن معابر شمالغرب تهران به دلیل بارش برف حتی برای یک لحظه است.

خانجانی با اشاره به اینکه منطقه دو تهران 38 درصد از بزرگراههای تهران را در خود جای داده است افزود: بخش مهمی از مسیر های بزرگراهی منطقه دو از روز گذشته زیر بارش برف قرار داشته که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته، حتی در رمپ و لوپ های شیب دار نیز مشکل ترددی ایجاد نشد.

معاون شهردار منطقه دو تهران به وسعت 64 کیلومتری این منطقه نیز اشاره کرد و گفت: 25 دستگاه گریدر، 45 دستگاه خاور، 16 دستگاه کامیون، 13 دستگاه لودر، 6 دستگاه شن پاش، 18 دستگاه کامیون تیغ دار، هشت دستگاه باب کت و سه دستگاه نیسان نمک باش از جمله امکانات این منطقه برای برف روبی است.

وی به فعالیت گروههای ناظر با 500 نیروی انسانی تخصصی برای برف روبی در این منطقه اشاره کرد و افزود: اکیپ های ویژه در نقاط برف گیر منطقه دو به خصوص مناطفی چون درکه و فرحزاد نیز مستقر شده اند که به برف روبی معابر مشغول هستند.