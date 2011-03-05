حل مشکل موقوفات واقع در مسیر طرح بلوار حرم تا جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در خصوص جلسه سازمان توسعه و عمران قم که با هدف که به بررسی موضوع املاک و موقوفات واقع در مسیر اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: طرح بلوار پیامبر اعظم‌(ص) از جمله پروژه‌های عظیم عمرانی شهر مقدس قم است که با عنایت دولت و همت مدیریت شهری، عملیات اجرایی آن پس از سال‌ها توقف، از سال گذشته آغاز شد.



وی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های انجام شده برای سرعت دادن به اجرای این پروژه گفت: با توجه به اینکه میلیون‌ها متر مربع املاک و اراضی وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی در مسیر اجرای طرح قرار گرفته بود، لذا آزادسازی و تملک مسیر از جمله اقدامات مهمی بود که در طول یک سال گذشته با توافق بین شهرداری و مالکین صورت گرفت.



استاندار قم با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از تملک‌های ضروری انجام شده است، گفت: بخشی از تملک‌های انجام نشده مربوط به موقوفات و املاک وقفی می‌باشد که در این جلسه با مساعدت مسئولان اوقاف و امور خیریه و توافقات صورت گرفته با شهرداری این مشکل مرتفع شد.



حجت الاسلام موسی‌پور با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه گفت: باید تلاش شود تا عملیات اجرایی این پروژه مهم با سرعت مناسب و مطابق با برنامه زمانبندی پیش بینی شده به پیش رود.



در این جلسه حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در سخنانی با اشاره به رویکرد و برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه برای ترویج و گسترش بیش از پیش فرهنگ وقف، از اهتمام جدی و آمادگی این سازمان جهت کمک به عمران و آبادانی قم و رفع موانع و مشکلات وقفی طرح‌های عمرانی خبر داد.