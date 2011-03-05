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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

کشتی آرای به مهر خبر داد:

بازگشت آرامش به بازار سکه و طلا تا دو روز آینده

بازگشت آرامش به بازار سکه و طلا تا دو روز آینده

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز شنبه در بازار 440 هزار تومان اعلام کرد و گفت: در روزهای آینده انتظار می‌رود وضعیت بازار آرام باشد.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز شنبه در بازار 440 هزار تومان اعلام کرد و گفت: همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز امروز به قیمت 390 هزار تومان فروخته می شود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، اظهار داشت: امروز هر نیم سکه نیز به قیمت 195 هزار تومان و ربع سکه به قیمت 105 هزار تومان به فروش می رود.

کشتی آرای ادامه داد: هر گرم طلای 18 عیار نیز امروز 39 هزار تومان فروخته می‌شود، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1428 دلار است.

وی در خصوص وضعیت بازار سکه و طلا طی روزهای آینده، از آرامش و عدم نوسان قیمتی در این بازار سخن گفت و افزود: حداقل تا دو روز آینده وضعیت قیمتها ثبات خواهد داشت.

کد مطلب 1267335

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