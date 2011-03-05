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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

مشکل اشتغال بانوان زنجانی تا پایان سال 94 رفع می شود

مشکل اشتغال بانوان زنجانی تا پایان سال 94 رفع می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: بر اساس سند راهبردی توسعه امور بانوان و نهاد خانواده استان تا پایان سال 94 باید بخش عمده ای از مشکل بیکاری بانوان استان رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در پنجمین جلسه کارگروه بانوان استان زنجان با بیان اینکه سند راهبردی توسعه امور بانوان و نهاد خانواده استان برای سال های 90 تا 94 تنظیم شده است افزود: این سند همگام با برنامه پنجم توسعه و در کنار برنامه توسعه استان به عنوان یک سند فرابخشی تنظیم شده است.
 
وی با یادآوری اینکه کلیه نیازها، موضوعات و امور مربوط به بانوان و خانواده در این سند راهبردی گنجانده شده است، ادامه داد: ازدواج، اشتغال، بهداشت و سلامت، ورزش، آموزش، ارتقای معنوی خانواده و سایر امور مرتبط با بانوان و نهاد خانواده از جمله محورهای اصلی این سند به شمار می روند.
 
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه بر اساس سند راهبردی توسعه امور بانوان و نهاد خانواده استان، بخشی از سند توسعه پنج ساله هر ارگان اجرایی مربوط به امور بانوان و خانواده خواهد بود افزود: در این سند سهمیه هر کدام از ارگان هایی نظیر اداره کل بهزیستی، کمیته امداد و اداره کل تعاون استان در خصوص اشتغالزایی برای بانوان 100 نفر در سال عنوان شده است، حال آنکه این رقم برای چنین ارگان هایی بسیار اندک است و باید تعداد زیادی از زنان بیکار و به ویژه از اقشار آسیب پذیر تا پایان مدت اجرای سند راهبردی مشغول به کار شوند.
 
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم شاخص گذاری دقیق و شفاف سالانه سند راهبردی توسعه امور بانوان و خانواده، افزود: در هر شاخصی باید ارگان متولی اجرایی مشخص شود و هر ارگان در قبال اهداف و وظایف خود مسئول و پاسخگو باشد.
 
کد مطلب 1267336

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