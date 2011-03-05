به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین پس از دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برای فیلم "در دنیایی بهتر" به یر به سرعت خود را برای ساخت فیلم جدیدش با عنوان "عشق همه چیزی است که به آن نیاز داریم" آماده می‌کند.



به یر پس از ساخت فیلم "برادرها" ، "چیزهایی که در آتش از دست دادیم" و "در دنیایی بهتر" اکنون با نگارش فیلمنامه "عشق همه چیزی است که به آن نیاز داریم" نخستین فیلم انگلیسی زبان خود را می‌سازد.



هنوز هیچ جزئیاتی از پیرنگ داستانی یا سایر عوامل فیلم مشخص نشده اما به نظر می‌رسد این فیلم هم در دنباله دغدغه‌های به یر در فیلم‌های قبلی‌اش یعنی بحران در خانواده‌ها باشد.



به یر در این باره گفت: داستانی پر احساس دارم که به مرتب سبک‌تر از فضای فیلم‌های قبلی‌ام است. این بار تنش‌های قصه کمتر است.



پیرس برازنن هم که در این فیلم قرار است نقش پدر خانواده را بر عهده داشته باشد درباره فیلم می‌گوید: فیلم یک داستان عاشقانه تمام عیار است. فیلمبرداری "عشق تنها چیزی است که به آن نیاز داریم" بهار آینده در سواحل آمالفی دانمارک آغاز می‌شود.