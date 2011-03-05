اعطای 9 هزار کارت هوشمند سوء تغذیه توسط کمیته امداد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد 8 هزار و 800 کارت هوشمند سو تغذیه توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز توزیع شده است.

این مسئول ظهار داشت: این تعداد کارت هوشمند با رقمی بالغ بر یک میلیارد و 760 میلیون ریال در استان البرز توزیع شده است و این امر با هدف کاهش مشکلات مددجویان صورت گرفت.

وی با اشاره به صیانت از سلامت مددجویان تحت پوشش ادامه داد: این نهاد مقدس ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان را در زمره برنامه های اصلی خود قرار داده و خدمات موثری را ارائه می کند.

این مسئول گفت: هم اکنون در استان البرز، 315 مرکز خدمات درمانی طرف قرارداد به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می کنند.

برگزاری جشن تولد فرشتگان ویژه ایتام تحت حمایت

مسئول طرح اکرام کمیته امداد استان البرز نیز گفت: جشن تولد فرشتگان ویژه ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه ماهدشت استان البرز برگزار شد.

رضا لشینی با اعلام این خبر اظهار داشت: جشن تولد فرشتگان که به صورت فصلی است، با حضور تعداد 50 نفر از ایتام زیر 10 سال تحت پوشش کمیته، 200 نفر از حامیان و مسئولین شهری برگزار شد.



وی افزود: اهدای هدیه تولد به همه ایتام حاضر در برنامه، اجرای مراسم برش کیک تولد با حضور کودکان حاضر در برنامه، اجرای برنامه هنری، موسیقی زنده ، مسابقه و ... از جمله برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.

لشینی اضافه کرد: کلیه هزینه های اجرایی مراسم توسط خیران پرداخت شد.