شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

همچنین در میزان غلظت آلاینده منو اکسید کربن تغییری ملاحظه نمی شود. به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از ایستگاههای شهرداری منطقه 10، پارک قائم و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن و ایستگاه پارک ترافیک پونک به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری در پاره ای نقاط بارش پراکنده و در اواخر وقت همراه با کاهش ابر است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زوددرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و دی اکسید نیتروژن در مناطق ناسالم است.

توصیه می شود در مناطق ناسالم افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.