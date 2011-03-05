قذافی شرایط ترور "فتحی شقاقی" را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، یک مقام مسئول در جنبش جهاد اسلامی فلسطین که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که معمر قذافی دیکتاتور لیبی در ترور فتحی شقاقی در جزیره مالت که به وسیله موساد صورت گرفت دست داشته است.

وی افزود: سفر فتحی شقاقی به لیبی در سال 1995 بسیار محرمانه بود و جز نزدیکان معمر قذافی کسی از این سفر آگاه نبود و علاوه براین شقاقی با گذرنامه لیبیایی و به اسم "ابراهیم الشاویس" وارد لیبی شده بود و این در حالی است که موساد در چنین شرایطی نیز توانست به اطلاعاتی درباره محل اقامت شقاقی دست یابد و وی را در جزیره مالت ترور کند.

وی در ادامه معمر قذافی را متهم کرد که شرایط را برای ترور فتحی شقاقی فراهم کرده است به ویژه اینکه وی بعد از ترور با همکاری با جنبش جهاد اسلامی برای تحقیق درباره ترور شقاقی مخالفت کرد.

وی تصریح کرد: پرونده ترور شقاقی همچنان در جریان است و مختومه اعلام نشده و بسیاری از امور پس از سقوط رژیم قذافی آشکار خواهد شد.

خاطرنشان می شود فتحی شقاقی یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین 26 اکتبر 1995 توسط عوامل موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) در جزیره مالت ترور شد.