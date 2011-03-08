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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

صادقی اشتهاردی خبر داد:

اجرایی شدن طرح نوروزی از 25 اسفند در محورهای استان تهران

اجرایی شدن طرح نوروزی از 25 اسفند در محورهای استان تهران

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه وترابری استان تهران گفت: با اتمام طرح زمستانی راه و ترابری استان تهران، از 25 اسفند طرح نوروزی در تمامی محورهای حوزه استحفاظی این استان اجرا خواهد شد.

جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در گام اول کلیه محورها در حوزه استحفاظی استان تهران با استفاده از دستگاههای مکانیزه شست و شو خواهند شد که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: در گام بعد نیز راهداران تلاشگر با حضور مستمر در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به هموطنان و رفع مشکلات احتمالی در سطح محورها هستند.

این مسئول عنوان کرد: ادارات راه و ترابری شهرستانهای استان تهران و راهدارخانه های مستقر در محورها آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی هستند.

صادقی اشتهاردی اضافه کرد: امسال در طرح نوروزی علاوه بر ادارات راه و ترابری و راهدارخانه ها تعدادی کانکس به جهت خدمت رسانی بهتر و تسریع در رفع مشکلات احتمالی در سطح راهها پیش بینی شده است.

نظرسنجی دقیق در خصوص میزان رضایتمندی مسافران انجام می شود 

این مسئول گفت: در نوروز امسال با نظرسنجی دقیق از میزان رضایتمندی مسافران، از نحوه خدمت رسانی راهداران و مشکلات احتمالی موجود در سطح محورهای استان تهران آگاه خواهیم شد.

وی افزود: در کانکسهای مورد نظر، راهداران ضمن پذیرایی از مسافران نوروزی برگه های نظر سنجی و راهنمای راههای حوزه استحفاظی استان تهران را در اختیار مسافران قرار خواهند داد.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران خاطرنشان کرد: حضور راهداران در ایام نوروز همانند ایام فصل زمستان ضامن ایمنی و آرامش مسافران خواهد بود.

وی یادآور شد: راهداران راه و ترابری مثل ایام زمستان با فعالیت شبانه روزی خود مانع بروز مشکلات احتمالی در سطح محورهای استان خواهند شد.

کد مطلب 1267343

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