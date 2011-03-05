نخست وزیر کنیا وارد بندر امام(ره) شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، نخست وزیر کنیا ظهر شنبه در بدو ورود به بندر امام خمینی(ره) مورد استقبال محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.

پایانه غلات شماره یک بندر امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین پایانه غلات خاورمیانه با سرمایه 307 میلیون دلاری کشور کنیا قرار است در بندر امام(ره) احداث شود.

با احداث این پایانه برای بیش از 400 نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود ضمن اینکه فراهم کردن شرایط جذب غلات به صورت سوآپ و ترانزیت از کشورهای آسیای میانه از اهداف احداث این پایانه است.