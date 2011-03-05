نظام تدبیر، کلید رشد و شکوفایی اقتصاد کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بایزید مروخی ظهر شنبه در جلسه گارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سقز، اظهار داشت: بسترسازی نظام تدبیر، افزایش بهره وری محیط کار و تقویت بخش خصوصی مولفه های پیش بینی شده در سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی استان کردستان است.
وی نبود نظام تدبیر مناسب در طول چهار برنامه گذشته توسعه کشور را از جمله عامل مهم در عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار این برنامه ها درحوزه های اشتغال و سرمایه گذاری دانست و با اشاره به اینکه در این برنامه ها، دانش آموخته های دانشگاهی، جوانان و زنان بیشترین آمار بیکاری در جامعه را به خود اختصاص داده اند، افزود: باید با ایجاد نظام تدبیر مناسب و با خلاقیت، نوآوری و ارایه راهکارهای راهبردی در زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار گام برداریم.
مدیر پروژه طرح تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان بخش غیر دولتی را موتور اشتغال کشور ذکر کرد و با تاکید بر ترویج فرهنگ کسب و کار و آموزش آن در نظام آموزشی در سطح کشور، گفت: دولت باید حمایت و نظارت بر برنامه های بخش غیر دولتی داشته باشد که در این راستا می توان با شناسایی افراد خلاق و کارآفرین از آنها حمایت لازم به منظور پیاده کردن ایده هایشان انجام داد.
مردوخی، تبیین و تحلیل جمعیت و بازارکار،عوامل موثر بر اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و تسهیل در اجرایی کردن این مهم را از جمله اهداف تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان عنوان کرد و افزود: بدون شک همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی و افراد بخش خصوصی برای تدوین این سند لازم و ضروری است.
وی در پایان به سه دستاورد مهم تدوین این سند اشاره کرد و گفت: تدوین سند اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، اسناد دانشگاهی و شهرستانی اشتغال و سرمایه گذاری استان و فترچه راهنما و سامانه اطلاع رسانی فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری دراستان و مسیردریافت آنها برای کارآفرینان از جمله دستاوردهای نهایی طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان ذکر کرد.
در ادامه این جلسه که با محوریت بحث و بررسی در خصوص تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان برگزار شد، مدیر کل کار و امور اجتماعی توضیحاتی را در این خصوص ارائه و خواستار همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای تسریع در تدوین این طرح شدند.
نظر شما