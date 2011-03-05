نظام تدبیر، کلید رشد و شکوفایی اقتصاد کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بایزید مروخی ظهر شنبه در جلسه گارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سقز، اظهار داشت: بسترسازی نظام تدبیر، افزایش بهره وری محیط کار و تقویت بخش خصوصی مولفه های پیش بینی شده در سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی استان کردستان است .

وی نبود نظام تدبیر مناسب در طول چهار برنامه گذشته توسعه کشور را از جمله عامل مهم در عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار این برنامه ها درحوزه های اشتغال و سرمایه گذاری دانست و با اشاره به اینکه در این برنامه ها، دانش آموخته های دانشگاهی، جوانان و زنان بیشترین آمار بیکاری در جامعه را به خود اختصاص داده اند، افزود: باید با ایجاد نظام تدبیر مناسب و با خلاقیت، نوآوری و ارایه راهکارهای راهبردی در زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار گام برداریم .

مدیر پروژه طرح تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان بخش غیر دولتی را موتور اشتغال کشور ذکر کرد و با تاکید بر ترویج فرهنگ کسب و کار و آموزش آن در نظام آموزشی در سطح کشور، گفت: دولت باید حمایت و نظارت بر برنامه های بخش غیر دولتی داشته باشد که در این راستا می توان با شناسایی افراد خلاق و کارآفرین از آنها حمایت لازم به منظور پیاده کردن ایده هایشان انجام داد.

مردوخی، تبیین و تحلیل جمعیت و بازارکار،عوامل موثر بر اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و تسهیل در اجرایی کردن این مهم را از جمله اهداف تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان عنوان کرد و افزود: بدون شک همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی و افراد بخش خصوصی برای تدوین این سند لازم و ضروری است.

وی در پایان به سه دستاورد مهم تدوین این سند اشاره کرد و گفت: تدوین سند اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، اسناد دانشگاهی و شهرستانی اشتغال و سرمایه گذاری استان و فترچه راهنما و سامانه اطلاع رسانی فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری دراستان و مسیردریافت آنها برای کارآفرینان از جمله دستاوردهای نهایی طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان ذکر کرد .

در ادامه این جلسه که با محوریت بحث و بررسی در خصوص تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان برگزار شد، مدیر کل کار و امور اجتماعی توضیحاتی را در این خصوص ارائه و خواستار همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای تسریع در تدوین این طرح شدند.