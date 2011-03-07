۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

کالاهای مورد نیاز مردم استان مرکزی تامین شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی با اشاره به اینکه تدابیر لازم از سوی دولت در راستای اجرای قانون هدفمندی اتخاذ شده است، گفت: مردم استان مرکزی در حوزه تامین کالاهای مورد نیاز و نظارت بر قیمت کالاها هیچگونه دغدغه و نگرانی نداشته باشند.

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مجموعه سازمان بازرگانی در صورت احساس ضرورت و کنترل بازار، اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم را از طریق 400 شبکه و مرکز توزیع و عرضه خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه امسال بدلیل تقارن و همزمانی نمایشگاه بهاره با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نظارت و بازرسی با شدت و قوت بیشتری نسبت به دوره های گذشته انجام می شود تصریح کرد: مشارکت مردم در زمینه کنترل و نظارت نقش مهم و تأثیرگذاری دارد و امیدوارم مردم مثل گذشته همکاری گسترده و خوبی با مجموعه سازمان بازرگانی داشته باشند.
 
رئیس سازمان بازرگانی با اعلام اینکه در راستای کنترل و نظارت بر نمایشگاه کمیته قیمت گذاری تشکیل شده است، اظهار داشت: اکیپ ها و تیم های بازرسی و نظارت در نمایشگاه مستقر شده اند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به این اکیپ ها مراجعه کنند.
 
عالیخانی اضافه کرد: همچنین گشتهای مشترک با همکاری مدیریت تعزیرات حکومتی انجام و رؤسای شعب تعزیرات در اکیپ ها مستقر و به گزارشات و شکایات مردم رسیدگی و در همان لحظه حکم صادر می کنند.
 
وی با تأکید براینکه نمایشگاه در سراسر استان مرکزی با حضور یکی از معاونین و رئیس سازمان بازرگانی افتتاح و مورد ارزیابی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: نمایشگاه های بهاره امسال از نظر کمی و کیفی بهتر ازدوره های قبل برگزار می شود.
