کالاهای مورد نیاز مردم استان مرکزی تامین شد

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مجموعه سازمان بازرگانی در صورت احساس ضرورت و کنترل بازار، اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم را از طریق 400 شبکه و مرکز توزیع و عرضه خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه امسال بدلیل تقارن و همزمانی نمایشگاه بهاره با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نظارت و بازرسی با شدت و قوت بیشتری نسبت به دوره های گذشته انجام می شود تصریح کرد: مشارکت مردم در زمینه کنترل و نظارت نقش مهم و تأثیرگذاری دارد و امیدوارم مردم مثل گذشته همکاری گسترده و خوبی با مجموعه سازمان بازرگانی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی با اعلام اینکه در راستای کنترل و نظارت بر نمایشگاه کمیته قیمت گذاری تشکیل شده است، اظهار داشت: اکیپ ها و تیم های بازرسی و نظارت در نمایشگاه مستقر شده اند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به این اکیپ ها مراجعه کنند.

عالیخانی اضافه کرد: همچنین گشتهای مشترک با همکاری مدیریت تعزیرات حکومتی انجام و رؤسای شعب تعزیرات در اکیپ ها مستقر و به گزارشات و شکایات مردم رسیدگی و در همان لحظه حکم صادر می کنند.

وی با تأکید براینکه نمایشگاه در سراسر استان مرکزی با حضور یکی از معاونین و رئیس سازمان بازرگانی افتتاح و مورد ارزیابی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: نمایشگاه های بهاره امسال از نظر کمی و کیفی بهتر ازدوره های قبل برگزار می شود.