دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: تمرین و مشق فلسفه بر زندگی شخصی من در سه بعد تأثیر گذاشته است. در وهله اول به عنوان کسی که فلسفه خوانده و استاد فلسفه شده با افرادی ارتباط دارم که پرسشهای عمیق مطرح می‌کنند.

وی افزود: در واقع از رهگذر این شغل با سؤالات عمیق و جدی درگیر می‌شوم. این سؤالات طیف وسیعی از پرسشها را دربرمی‌گیرند. پرسش از موضوعاتی چون خیر و شر، خدا و روح و حتی معنای زندگی از سوی افراد مطرح می‌شوند و با آن مواجه می‌شوم.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد یادآور شد: این موضوع باعث می‌شود تا با افراد مختلف زیادی گفتگو کنم و در مورد دغدغه‌های شخصی آنها به بحث و گفتگو بنشینم.

مؤلف "راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی" با اشاره به اینکه بعد دوم به حوزه‌های مورد بررسی فلسفه مربوط می‌شود، گفت: فلسفه به موضوعات و حوزه‌های زیادی می‌پردازد. تقریباً برای هر چیزی، فلسفه‌ای وجود دارد. برای مثال حتی فلسفه ورزش و فلسفه غذا نیز داریم. از اینرو فلسفه باعث شده تا حوزه‌های دیگر را مورد بررسی قرار دهم و با آن حوزه‌ها درگیر شوم.

وی تأکید کرد: بعد دیگر فلسفه برای من بعد ارتباطات بین المللی آن است. از رهگذر فلسفه توانسته‌ام با فیلسوفان سایر کشورها و قاره‌ها ارتباط داشته باشم. در حال حاضر و در حالی که با شما صحبت می‌کنم در حال کار کردن روی پروژه‌ای هستم که در شش مجلد به چاپ خواهد رسید. این پروژه در مورد مفهوم و تاریخچه "شر" است. این مفهوم در تاریخ ادیان و هم در تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 80 فیلسوف از سراسر دنیا روی این پروژه کار می‌کنند و با آنها همکاری دارم.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: علاوه بر کار فکری، این پروژه و پروژه‌های نظیر این باعث دوستی میان اعضای آن تیم که از فرهنگها و ملتهای دیگر هستند می‌شود.

وی در مورد مزایای مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی بر زندگی افراد نیز گفت: مطمئناً مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی باعث بهتر زندگی کردن و ارتباطات بهتر با محیط پیرامونی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین موانعی که در محیط اجتماعی انسانها وجود دارد جهل و غفلت است. برای مثال آلودگی محیط زیست را در نظر بگیرید. انسانها ندانسته یا دانسته به محیط زیست صدمه می‌زنند و از عواقب چنین کاری برای نسل کنونی و نسل آتی بی اطلاع هستند.

استاد فلسفه کالج سنت اولاف مینه‌سوتا در پایان تصریح کرد: اگر چه مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی تضمینی برای بهبود رفتار با محیط زیست نخواهد بود ولی این مطالعه این امکان را فراهم می‌آورد تا اهمیت حیاتی محیط زیست و اخلاق زیست محیطی مورد توجه جدی قرار گیرد.