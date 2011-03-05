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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

تأثیرتخصص بر زندگی-1/

مطالعه علوم انسانی به زندگی بهتر منجر می‌شود

مطالعه علوم انسانی به زندگی بهتر منجر می‌شود

استاد فلسفه کالج سنت اولاف مینه‌سوتای امریکا با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین موانعی که در محیط اجتماعی انسانها وجود دارد جهل و غفلت است، گفت: مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی باعث بهتر زندگی کردن و ارتباطات بهتر با محیط پیرامونی می‌شود.

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: تمرین و مشق فلسفه بر زندگی شخصی من در سه بعد تأثیر گذاشته است. در وهله اول به عنوان کسی که فلسفه خوانده و استاد فلسفه شده با افرادی ارتباط دارم که پرسشهای عمیق مطرح می‌کنند.

وی افزود: در واقع از رهگذر این شغل با سؤالات عمیق و جدی درگیر می‌شوم. این سؤالات طیف وسیعی از پرسشها را دربرمی‌گیرند. پرسش از موضوعاتی چون خیر و شر، خدا و روح و حتی معنای زندگی از سوی افراد مطرح می‌شوند و با آن مواجه می‌شوم.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد یادآور شد: این موضوع باعث می‌شود تا با افراد مختلف زیادی گفتگو کنم و در مورد دغدغه‌های شخصی آنها به بحث و گفتگو بنشینم.

مؤلف "راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی" با اشاره به اینکه بعد دوم به حوزه‌های مورد بررسی فلسفه مربوط می‌شود، گفت: فلسفه به موضوعات و حوزه‌های زیادی می‌پردازد. تقریباً برای هر چیزی، فلسفه‌ای وجود دارد. برای مثال حتی فلسفه ورزش و فلسفه غذا نیز داریم. از اینرو فلسفه باعث شده تا حوزه‌های دیگر را مورد بررسی قرار دهم و با آن حوزه‌ها درگیر شوم.

وی تأکید کرد: بعد دیگر فلسفه برای من بعد ارتباطات بین المللی آن است. از رهگذر فلسفه توانسته‌ام با فیلسوفان سایر کشورها و قاره‌ها ارتباط داشته باشم. در حال حاضر و در حالی که با شما صحبت می‌کنم در حال کار کردن روی پروژه‌ای هستم که در شش مجلد به چاپ خواهد رسید. این پروژه در مورد مفهوم و تاریخچه "شر" است. این مفهوم در تاریخ ادیان و هم در تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 80 فیلسوف از سراسر دنیا روی این پروژه کار می‌کنند و با آنها همکاری دارم.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: علاوه بر کار فکری، این پروژه و پروژه‌های نظیر این باعث دوستی میان اعضای آن تیم که از فرهنگها و ملتهای دیگر هستند می‌شود.

وی در مورد مزایای مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی بر زندگی افراد نیز گفت: مطمئناً مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی باعث بهتر زندگی کردن و ارتباطات بهتر با محیط پیرامونی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین موانعی که در محیط اجتماعی انسانها وجود دارد جهل و غفلت است. برای مثال آلودگی محیط زیست را در نظر بگیرید. انسانها ندانسته یا دانسته به محیط زیست صدمه می‌زنند و از عواقب چنین کاری برای نسل کنونی و نسل آتی بی اطلاع هستند.

استاد فلسفه کالج سنت اولاف مینه‌سوتا در پایان تصریح کرد: اگر چه مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی تضمینی برای بهبود رفتار با محیط زیست نخواهد بود ولی این مطالعه این امکان را فراهم می‌آورد تا اهمیت حیاتی محیط زیست و اخلاق زیست محیطی مورد توجه جدی قرار گیرد.

کد مطلب 1267352

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