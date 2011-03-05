آمریکا خواستار توقف فوری اقدامات خشونت آمیز در ساحل عاج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "هیلاری کلینتون" روز گذشته تاکید کرد: "لوران گباگبو" و نیروهای وی به حقوق بشر و قانون تساوی افراد در برابرقانون احترام نمی گذارند و تنها به افراد بیگناه و غیرمسلح حمله می کنند. رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج باید فورا در راستای ایجاد صلح در کشور از قدرت کناره گیری کند.

کلینتون با اشاره به درخواست آمریکا برای پایان دادن فوری به خشونتها در ساحل عاج گفت : آسیب پذیر ترین افراد در ساحل عاج از جمله زنان و کودکان بیشتر از بقیه متحمل خشونتها در کشور هستند.

اظهارات کلینتون درباره افزایش خشونتها در ساحل عاج در حالی مطرح می شود که ارتش رئیس جمهوری خودخواننده ساحل عاج روز گذشته برای مقابله با هزاران زن معترض که خواهان کناره گیری گباگبو بودند اقدام به تیراندازی به سوی آنان کرده است.

"پاتریک آچی" سخنگوی دولت "الحسن واتارا" رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج نیز با اعلام این مطلب از حمله نظامیان طرفداران گباگبو به معترضان با استفاده از تانک و خودروهای زرهی خبر داد.