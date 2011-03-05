عملکرد 49 دستگاه اجرایی آذربایجان غربی سنجش شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن مددی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اتمام اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد خدمات دستگاههای دولتی در آذربایجان غربی، افزود: نتایج اولیه طرح 22 اسفندماه سالجاری اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح از 30 بهمن تا 12 اسفندماه سالجاری اجرا شد، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح 41 پرسشگر، چهار نفر ناظر، 15 نفر عوامل اجرایی، چهار نفر بازبین، 10 نفر داده پرداز، یک نفر تحلیل‌گر سیستم و یک نفر مسئول گروه فعال بودند.

مسئول اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد خدمات دستگاههای دولتی آذربایجان غربی با بیان اینکه فرم پرسشنامه‌ها در قالب پنج محور بوده و بر این اساس دو نوع شاخص میزان رضایتمندی در قالب انتظار ارباب رجوع و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: پرسشنامه ها در قالب هفت بخش طراحی شده بود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: این طرح در شهرستانهای ارومیه، سلماس، خوی، چالدران، مهاباد، میاندوآب، نقده و شاهین دژ اجرا شده و در قالب این طرح 9 هزار و 500 پرسشنامه در دستگاه های اجرایی استان تکمیل خواهد شد.

مددی سنجش آگاهی مراجعان از گردش کار، سنجش اعتماد مراجعان از مسئولیت پذیری و قانون مندی، سنجش نحوه رفتار با ارباب رجوع از نظر رعایت ادب و سرعت و دقت در انجام کار، سنجش فضا و تجهیزات فیزیکی لازم از نظر پاکیزگی و محل مناسب و رعایت حقوق مراجعان را از محورهای مورد بررسی در این طرح دانست.