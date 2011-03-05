آخرین فرصت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به دنبال عملیاتی کردن طرح توسعه جامع استاندارد "تجا" در استان اصفهان و در راستای اجرای ماده سه قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، تمام محصولات صنعتی تولید داخل کشور موظف به اخذ نشان استاندارد و عرضه محصول مطابق استانداردهای لازم و استمرار ارتقاء کیفیت تولیدات خواهند بود.

با توجه به اینکه طبق قانون فوق از تاریخ 10 خرداد 1390 هیچگونه محصول صنعتی تولید داخل، بدون نشان استاندارد قابل توزیع نیست.

به همین منظور همه تولیدکنندگان صنعتی استان که تاکنون نسبت به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام نکرده‌اند با مراجعه به سایت اداره کل استاندارد استان اصفهان به آدرس ISIRISF.IR و دریافت فرم‌ها و اطلاعات لازم به این اداره مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده دو همین قانون همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد، اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام کنند.