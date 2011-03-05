برگزاری 400 کرسی آزاداندیشی/ کمک به صندوق قرض‌ الحسنه دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در سومین سفر استانی هیئت دولت به استان لرستان در جمع دانشگاهیان استان لرستان با بیان اینکه امور فرهنگی از مسائل مهم کشور است، گفت: ما معتقدیم تخصیص بودجه و هزینه کردن در امور فرهنگی نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و دولت باید برای تمام مؤسسات آموزش عالی در زمینه مسائل فرهنگی بودجه‌ای خاص در نظر بگیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی اختصاص رشته ها به دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم گفت: از 2 هزار و 400 رشته تصویب شده در شورای گسترش آموزش عالی تا مرداد 89، هزار و 800 رشته برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی و آزاد اسلامی بوده است و همچنین وزارت علوم مصوب کرده است که مربیان دانشگاهها با پرداخت نیمی از شهریه بتوانند در مقطع دکترا ادامه تحصیل دهند.



وی همچنین در مقایسه وضعیت آموزش عالی کشور با دوره قبل از دولت نهم گفت: یکی از مسائل آموزش عالی قبل از سال 86، عزیمت برخی از جوانان به خارج از کشور و تحصیل در دوره های کارشناسی در دانشگاه‌های کشورهایی مانند مالزی، اوکراین، هند و غیره بود.

خواجه سروی افزود: با تصویب آیین‌نامه انتقال دانشجویان دوره کارشناسی به کشور مشکلات این دانشجویان حل شد و در حال حاضر نیز طبق سفارش وزیر علوم هر کدام از دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و امکان ادامه تحصیل آنها در کشور وجود دارد، با توجه به رتبه دانشگاه آنها در آن کشور می‌توانند به دانشگاه‌های داخل کشور منتقل شوند.

وی همچنین در خصوص ایجاد صندوق قرض‌ الحسنه در دانشگاهها گفت: در صورت ایجاد صندوق قرض ‌الحسنه در دانشگاهها، وزارت علوم نیز مساعدتی در این زمینه انجام می‌دهد و با توجه به اعتبارات این صندوق به افراد و دانشجویان بی‌بضاعت کمک می‌شود.

خواجه سروی درپاسخ به سئوال دیگری در خصوص افزایش شهریه مراکزآموزش عالی غیر انتفاعی گفت: فلسفه تأسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی این بوده که عده‌ای از افراد خیّر و دارا که می‌خواهند در امور علمی کار ثوابی انجام دهند، ثروت خود را در دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای تربیت نیرو سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: نباید با افزایش شهریه مؤسسات غیرانتفاعی انتظار ثروتمند شدن داشت چرا که این موضوع با فلسفه تأسیس این دانشگاه‌ها مغایر است.