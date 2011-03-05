سعید سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت دام زنده در کشور کاهش یافته است، گفت: هم اکنون دام زنده گوسفند حدود 2 هزار تومان و گاوی حدود یکهزار تومان نسبت به 2 ماه گذشته کاهش یافته در حالی که گوشت قرمز دربازار کاهشی نداشته است.

وی با بیان اینکه یکی از عمده ترین دلایل کاهش قیمت دام زنده واردات بی رویه و عرضه گوشت وارداتی گرم به جای تولید داخلی است، گفت: در خرده فروشی ها گوشت گرم وارداتی را با قیمت گوشت تولید داخل می فروشند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: اتحادیه دامداران 12 مرکز عرضه در میادین میوه و تره بار را در اختیار دارد و با قیمت مناسب گوشت گوسفندی و گاوی را عرضه می کند.

سلطانی افزود: این مراکز پاسخگوی جمعیت تهران نیست و باید تعداد بیشتری از این مراکز در سطح شهر وجود داشته باشد تا همه بتوانند در مسافت های کوتاه به این مراکز مراجعه کنند.

وی در خصوص قیمت گوشت در سراسر کشور اظهار داشت: هم اکنون متوسط لاشه گوسفند حدود 12 هزار تومان و گاو حدود 9 هزار تومان است.