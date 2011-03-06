به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای مجمع ناشران انقلاب اسلامی با هدف اعلام اقدامات انجام شده این مجمع و ارائه برنامهها و فعالیتهای پیش روی آن، صبح شنبه 14 بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
در این نشست محمد حمزه زاده مدیر عامل و محمدعلی فقیه دبیر هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی حضور داشتند که فقیه در سخنانی اشاره کرد: تشکیل انجمن حاصل دغدغههای ناشران و دستاندرکاران نشر در کشور است که معتقد به اصول و آرمانهای انقلاب و رهبری هستند. ما در انجمن قصد داریم با یک همگرایی در جهت هرچه بهتر و بیشتر صادر کردن پیام انقلاب به جهان فعالیت کنیم.
وی ادامه داد: در قبال تلاشهای جهان سلطه علیه پیام اصیل انقلاب در خارج و داخل کشور، ناشران متعهد انقلابی در پی همگرایی و همافزایی هستند تا آثار خوب و باکیفیت را به جهان عرضه کنند و در همین مسیر در زمینه ترجمه آثار فارسی به دیگر زبانها نیز گامهایی برداشته خواهد شد همچنین ما به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای کتابهای ارزشمند ایرانی هستیم.
فقیه با اشاره به اینکه دوشنبه 16 اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در تالار اندیشه حوزه هنری افتتاحیه رسمی این مجمع با حضور حداد عادل برگزار میشود، بیان کرد: ناشران میتوانند با رفتن به سایت انجمن و خواندن مرامنامه در صورت پایبندی بدان در مجمع عضو شوند. ما در مجمع میزبان همه ناشران فارغ از سلیقهها و ژانری که ناشران در آن فعال هستند، هستیم و حتی ناشران کتابهای درسی هم میتوانند در مجمع ناشران انقلاب اسلامی عضو شوند. فقط لازم است ناشران در خدمت انقلاب و آرمانهای آن باشند تا بتوانند به عضویت مجمع درآیند.
مدیرکل انتشارات و اطلاعرسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اینکه مجمع یک تشکل مردم نهاد است توضیح داد: ما با همه ناشران تعامل حداکثری داریم و در چشمانداز مجمع، جامعه حداکثری ناشران کشور در نظر گرفته شده است و همه ناشرانی که دغدغه انقلاب دارند میتوانند از مزایای همافزایی با هم بودن بهرهمند شوند. در مجمع پول خاصی به کسی داده نمیشود بلکه توانایی و امکانات همه ناشران به یکدیگر افزوده خواهد شد و به جای جزیرهای عمل کردن تفکر سیستمی حاکم خواهد شد.
در ادامه نشست محمد حمزهزاده نیز در سخنانی بیان کرد: مجمع در زیرمجموعهاش دفاتر و کمیتههایی خواهد داشت که در حوزه نشر فعالیتهای نرمافزاری خواهند داشت.یکی از نمونههای آن کمیته ترجمه است و دیگری کمیته برنامه ریزی برای نشر است که اتاق فکر نشر انقلاب اسلامی خواهد بود. عایدات کمیتهها در اختیار همه ناشران عضو قرار میگیرد و اینگونه نبوده که ما مجمع را مانند یک صنف بدانیم که امکاناتی از دولت بگیرد و در اختیار برخی از اعضا قرار دهد.
مدیرعامل انتشارات سوره مهر درباره اینکه بیشتر سهم نشر کتابهای انقلابی و دینی بر دوش ناشران دولتی است، تشریح کرد: بعد از سه دهه برای متشکل کردن ناشرانی که در زمینه انقلاب و دین فعالیت میکنند حرکتی انجام نگرفته است و حال با تشکیل مجمع ناشران انقلاب اسلامی این حرکت انجام شده و ما هیچ محدودیتی برای عضویت ناشران خصوصی نداریم. تا امروز هم تعداد قابل توجهی ناشر خصوصی به عضویت مجمع درآمدهاند.
در همین رابطه فقیه نیز گفت: ناشران عمدهای که وزنه سنگین نشر را بر دوش دارند وابستگان به بودجه دولتی هستند حال این ناشران آمدهاند دست به دست ناشران خصوصی دادهاند تا امکاناتشان در اختیار تعداد بیشتری ناشر قرار گیرد و خروجی مجمع کمک بیشتر به بخش خصوصی خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه چرا در هیئت مدیره و موسس مجمع سهم عمده و حتی کامل در اختیار ناشران دولتی است، افزود: برای شروع، هیئت مدیره موقت تشکیل شد و پس از افتتاحیه و عضوگیری انتخابات برای تعیین هئیت مدیره جدید انجام میگیرد که در آنجا بر اساس رای اعضا هر ناشری میتواند عضو هیئت مدیره باشد.
حمزهزاده نیز درباره اینکه این مجمع با اتحادیه ناشران چه تمایزی دارد، توضیح داد: تشکلها در هر حوزهای هر کدام جهتگیریهای خاص خود را دارند و بر اساس وظایفشان عمل میکنند ما نیز در مجمع مفهوم انقلاب را در نظر گرفتیم که این معنا برای ما فراتر از پس از پیروزی انقلاب است بلکه تمامی ایدهها و آرمانهای انقلاب و امام راحل (ره) در طول تاریخ معاصر کشورمان و تاثیر آن بر جهان را مدنظر داریم.
وی اضافه کرد: بخش هایی از نشر ما سوابق بیش از 50 ساله دارند و کارنامهشان مشخص است. ضمن اینکه اتحادیهها ادعای طراحی فکر و پشتیبانی از محتوا ندارند و صرفا کار صنفی میکنند ولی ما اینجا اتاق فکر نشر انقلاب اسلامی را داریم و هر کدام از ناشران حتی با یک کتاب و هدف اینکه در آینده در مسیر اهداف انقلاب کاری انجام بدهند میتوانند به عضویت مجمع درآیند و از امکانات دیگر ناشران هم مطلع و منتفع شوند.
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی تنها شرط عضویت را پذیرفتن و التزام به مرامنامه دانست و گفت: در حال حاضر عضویت 60 ناشر قطعی شده و 40 ناشر دیگر در حال پذیرش هستند که سهم بالایی از نشر کشور توسط همین ناشران انجام میگیرد.
فقیه نیزبا اشاره به اینکه بودجه مجمع توسط خود اعضا تامین خواهد شد بیان کرد: در مرامنامه پایبندی به اهداف انقلاب اسلامی، افکار حضرت امام راحل (ره) ، منویات مقام معظم رهبری و قانون اساسی در نظر گرفته شده است و هر ناشری در سطح کشور و با هر زمینه تخصصی میتواند پس از پذیرفتن مرامنامه در مجمع عضو شود.
حمزهزاده در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "شرایط مرامنامه به گونهای است که هر ناشری که با مجوز دولت جمهوری اسلامی در کشور مشغول به فعالیت رسمی است خودش را ملزم به این شرایط میداند در این صورت آیا همه ناشران میتوانند عضو مجمع باشند یا اینکه برخی درخواستها ممکن است رد شود؟" بیان کرد: همه ناشران کارنامه کارشان مشخص است برخی از آنها در طول سال 100 کتاب به ارشاد میدهند که مجوز نمیگیرد و یا ناشرانی داریم که تخلفاتی در پروندهشان هست یا اینکه آثاری دارند که توقیف شده است. این گونه ناشران از محدوده ما دور هستند و آن دسته از ناشران که کارنامه شان در جهت آرمان های انقلاب باشد به عضویت پذیرفته میشوند. البته خیلی از ناشران هم درخواست نمیدهند و نمیشود کاری کرد که همه ناشران زیر چتر یک مجمع جمع شوند.
وی در پایان تاکید کرد: چند شرکت زیرمجموعه مجمع تعریف شده است که در زمینه توزیع و پخش و فروش کتابها به ناشران عضو یاری رساند تا وضعیت مطالعه در کشور ارتقا یابد.
مجمع ناشران انقلاب اسلامی متشکل از ناشرانی همچون سوره مهر، امیرکبیر، بوستان کتاب، بهنشر، نشر شاهد، سروش، انتشارات مرکز اسناد، نشر شهر و انتشارات پژوهشگاه و فرهنگ اندیشه اسلامی است.
این مجمع در آبان ماه سال جاری طی نشستی رسانه ای اعلام موجودیت کرد و قرار است ساعت 16 روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری فعالیت رسمی خود را آغاز میکند.
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